Автобусы в Сновицы поедут с приставкой «С»

Эти два маршрута будут социальными, их номера – 4С и 9С. Первый будет кольцевым. Автобусы от Веризино будут колесить по улицам Горького, Безыменского, Комиссарова, Егорова, Растопчина и Куйбышева.
Маршрут № 9С свяжет Веризино-2 с Юго-Западным районом Владимира. Автобусы-«девятки» пойдут по улицам Мира, Верхняя Дуброва, Тихонравова, по Октябрьскому и Ленинскому проспектам.
Поскольку маршруты социальные, на них смогут ездить по единому социальному проездному все пенсионеры и федеральные льготники. Напомним, цена единого социального проездного сейчас – 338 рублей. Он действует на всех троллейбусных и 12 автобусных маршрутах.
На электронной площадке госзакупок контракты на определение перевозчиков по маршрутам 4С и 9С город администрация города ещё не выставила, хотя это было обещано сделать еще две недели назад.
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