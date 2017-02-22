Автобусы в Сновицы поедут с приставкой «С»

Эти два маршрута будут социальными, их номера – 4С и 9С. Первый будет кольцевым. Автобусы от Веризино будут колесить по улицам Горького, Безыменского, Комиссарова, Егорова, Растопчина и Куйбышева.

Маршрут № 9С свяжет Веризино-2 с Юго-Западным районом Владимира. Автобусы-«девятки» пойдут по улицам Мира, Верхняя Дуброва, Тихонравова, по Октябрьскому и Ленинскому проспектам.

Поскольку маршруты социальные, на них смогут ездить по единому социальному проездному все пенсионеры и федеральные льготники. Напомним, цена единого социального проездного сейчас – 338 рублей. Он действует на всех троллейбусных и 12 автобусных маршрутах.

На электронной площадке госзакупок контракты на определение перевозчиков по маршрутам 4С и 9С город администрация города ещё не выставила, хотя это было обещано сделать еще две недели назад.