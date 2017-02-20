В преддверии 23 февраля Владимирстат рассказал всё о мужчинах

Сотрудники Владимирстата предложили взглянуть на мужчин Владимирской области через призму статистики.

Как отмечают специалисты ведомства, определенный оптимизм вызывает положительная динамика такого важнейшего показателя, как ожидаемая продолжительность жизни. Если для мужчин, родившихся в 2013г., он составлял почти 63 года, то для родившихся в 2015г. – на год больше. Однако, несмотря на прогресс до сегодняшнего женского показателя в 75,6 года мужчинам еще расти и расти.

При этом есть и хорошие новости. Во Владимирской области живет 4373 мужчин, достигших достойного возраста 85 лет и старше, а мужчин – долгожителей, чей возраст превысил 100 лет, среди них – 33.

На начало прошлого года из 632 тысяч мужчин региона-33 доля самых юных (от 0 до 15 лет) составляет более 18% (115,6 тыс. человек); трудоспособного возраста (16-59 лет) – около 65% (408,7 тыс. человек); от 60 лет и старше – 17% (107,6 тыс. человек).

С точки зрения миграционной статистики, в прошлом году Владимирский край покинуло 8 тыс. мужчин, в основном, это люди от 20 до 49 лет.

Что касается экономической активности представителей сильного пола, по данным выборочных обследований по проблемам занятости, численность экономически активных мужчин региона в возрасте 15-72 лет в среднем за 2016 год составила 373, 6 тыс. человек. Из них более 93% имеют доходное занятие, а около 7% являются безработными. Половина безработных мужчин находятся в возрасте от 20 до 39 лет. Средний возраст безработного мужчины – 37 лет. Мужскими видами деятельности остаются добыча полезных ископаемых; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство; транспорт и связь (доля мужчин более 60 процентов).

Фото: http://www.aia.com.ua/ wp-content/uploads/ 2017/02/ tipy-muzhchin-kotorye-nas- okruzhayut3.jpg