Владимирцы назвали «помойкой» проект новой сортировки мусора в Добром

Завод, наверное, замечательный, но строить его в центре города да еще и в пойме Клязьмы – нельзя! – с таким настроением участники общественных слушаний по строительству мусоросортировочного предприятия во Владимире стали расходиться после часа горячего обсуждения.

Информация о том, что ООО «ЭкоТехноМенеджмент Владимир» («ЭТМ Владимир») планирует построить во Владимире крупный мусоросортировочный завод мощностью до 150 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, появилась в открытом доступе сравнительно недавно. Однако, судя по заполненному конференц-залу Экспоцентра ТПП, куда вчера перенесли слушания, разошлась быстро. Он был заполнен. Пришли молодежь, представители старшего поколения, депутаты горсовета, представители мусоровывозящих компаний и предприятий, давно работающих на рынке ТБО.

Презентацию проекта сделал Олег Приймак, член Совета директоров предприятия. В манере бодрой скороговорки он перечислил основные преимущества, которые получат горожане. Среди них: отсутствие вредных выбросов (мусор не сжигают, а сортируют, основная часть выбросов – выхлопы мусоровозов), современная система отбора фракций (что позволяет снизить на треть объемы захораниваемых на полигоне отходов), обезвреживание отходов до неопасного пятого класса. Кроме того, новый завод даст 70 рабочих мест. Здесь будет открыт цех переработки ПЭТ-отходов в гранулы и хлопья. Общая стоимость инвестиций – 1,5 млрд рублей.

Основной козырь Приймака – уже действующий подобный мусоросортировочный завод в Костроме, куда он в ходе обсуждения неоднократно приглашал всех. Ролик о его работе также увидели присутствующие. Кстати, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, побывавший на заводе отметил, что внедренная в Костроме технология может получить распространение в других регионах страны.

Но собравшимся было интересно услышать, прежде всего о том, почему выбрана именно территория ТЭЦ?

– Почему вы считаете, что там нет жилого массива? Там рядом общежитие, недалеко детский сад, там большой микрорайон! Это, по сути, центр города! Здесь нельзя строить! – выступила одна из жительниц.

– Вы хотите построить завод в пойме Клязьмы! Объясните, зачем нам такой завод? Чтобы вы зарабатывали деньги? Нам это не надо, это помойка в городе! – поставил вопрос ребром второй слушатель.

– Такое производство надо выводить за город, а не в центре города делать! Лучше идите в Марьинку, хотя можно и у «белого дома» построить, раз он такой замечательный, – посыпались реплики пришедших.

– Я видела в Японии мусороперерабатывающий завод. И там не чувствуется его присутствие. А у вас я не вижу высокой переработки мусора! Где же здесь экология? Нам нужен чистый воздух, наш город маленький, компактный. У химзавода и так нечем дышать, – сорвала аплодисменты пришедших представительница старшего поколения. Народ стал кричать про неблагоприятную розу ветров в том месте и большое количество раковых больных во Владимире, в том числе…

Оратор отбивался. Он напоминал о том, что вступил в силу федеральный закон, запрещающий захоранивать отходы без предварительной обработки. Просил подумать о детях и необходимости решать «мусорную» проблему здесь и сейчас. Попутно напоминал, что ничего на предприятии сжигаться не будет, запаха не будет. Экологические нормы и стандарты будут жестко соблюдены. Был, к слову, озвучен и такой аргумент: «Охранная зона (предприятия) удерживается практически во всех границах».

Присутствующие в зале специалисты попросили уточнить малопонятное для широкой публики понятие «депозитарий», которое собеседник использовал неоднократно, говоря об отходах, которые не идут в переработку. Речь шла, в частности, о ламинате, фольге и упаковке тетрапак, которые, по словам представителя инвестора, не будут переработаны, а в итоге также отправятся на Марьинку, на захоронение. Как и органические отходы, которые сначала поместят на «небольшой площадке для разложения» (для снижения выбросов метана).

«Завод – отличный, но есть о чем поспорить», – заметил представитель одной из крупнейших мусоровывозящих компаний областного центра. Он же задал интересный вопрос Алексею Мигачеву, директору областного департамента природопользования и охраны окружающей среды: зачем затевать новый проект, когда в городе уже есть мусоросортировочная станция? Тот сослался на невозможность её развития из-за построенной рядом многоэтажки. Предприниматель был откровенно озадачен услышанным ответом.

… В пылу обсуждений никто не вспомнил о том, что в 2014 году тот же Алексей Мигачев уже презентовал открытие мусоросортировочного завода. Его хотели строить возле Тереховиц и открыть год назад – весной 2016 года. Говорили, что и оборудование уже закуплено. Однако на этих слушаниях предложение жителей – построить сортировку на Марьинке – инвестор отверг, ссылаясь на огромные инфраструктурные затраты: тащить электрокабель в чистом поле – золотое удовольствие. Он посмотрел 25 площадок, выбор остановили на ТЭЦ. Инфраструктура тут вся под рукой.

Юлия Боброва, экологический блогер, обратила внимание на то, что во Владимире частично внедрена схема раздельного сбора мусора и попросила учесть и этот факт при рассмотрении вариантов снижения стоимости проекта. Она предложила привлечь общественников в его рабочую группу. Задала Юлия и еще один интересный вопрос: каким образом будет продумана схема перемещения 200 мусоровозов на завод в ТЭЦ и обратно, учитывая постоянные пробки в этом районе в час-пик?

Несмотря на разноголосицу мнений, многие присутствующие согласились с тем, что лучше один раз увидеть, как работает завод в Костроме, чем гадать, что же собираются построить владимирцам. Дата поездки пока не известна.

…Один из владимирских мэров Игорь Шамов при обсуждении закрытия Разлукинской свалки сравнил строительство нового полигона с открытием общественного туалета: все будут против делать его на своем участке. Так и тут. Жители Доброго, оказавшись на большом мусорном пути, судя по впечатлениям от слушаний, не готовы принять новый проект. Не убеждают пока и аргументы о том, что его ввод поможет обуздать «мусорный» тариф. «Вы не волнуйтесь за тариф, с нас найдут, как содрать побольше!» – заявила вчера одна из слушательниц под одобрение многих.

Фото: https://img-fotki.yandex.ru/get/6527/ 184129374.23/0_eb463_63519ab2_orig.jpg