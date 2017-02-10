У осужденных в Мелехово появился красный кабриолет

Конкурс снежной скульптуры среди осужденных, отбывающих наказание в колониях Владимирской области, проводится каждый год. Администрация, как правило, не ограничивает фантазию сидельцев – и они проявляют свои таланты, как могут. Ярче всех уже второй год подряд выступает исправительная колония №6 в пос.Мелехово Ковровского района. В прошлом году они сразили членов жюри снежной скульптурой, посвященной 700-летию российского рубля.

Весь этот год, возможно, они думали о том, как потратить деньги, когда они появятся – поэтому центральной композицией в колонии в этом году стал красный открытый автомобиль. Лепили его с чувством и большой любовью к предмету – в частности, фары, стекла и зеркала кабриолета сделаны изо льда. Так как в жюри тоже были преимущественно мужчины – снежный автомобиль растопил их сердца и занял первое место на конкурсе.

Среди других скульптур, появившихся в местах лишения свободы – композиция с былинным богатырем, охраняющим границы колонии, робот R2D2 из фантастической саги «Звездные войны», японский покемон Вапореон и русский медведь с бочкой меда.

«От подобных конкурсов сплошная польза, – считают в областном управлении федеральной службы исполнения наказаний, – снежные фигуры украшают колонию и радуют глаз, а их авторов ждет поощрение руководства».