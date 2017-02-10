Дольщики «СУ-155» ожидают допуск в свои квартиры

Десятиэтажка в микрорайоне «Сновицы-Веризино» – долгострой. Её возведение затевала компания «СУ-155», которая обанкротилась. Дом достраивали на федеральные средства.

В декабре прошлого года чиновники с помпой объявили о вводе дома в эксплуатацию. Вчера вице-губернатор Александр Лобаков в торжественной обстановке вручил группе дольщиков ключи от долгожданных квартир.

Но, как нам пояснил один дольщиков – Сергей Родионов, будущим новосёлам пока рано радоваться подаркам. В новостройку их не пускают.

– На данный момент на стройку попасть невозможно. Мы даже не знаем, какая в квартирах отделка. Знаем только, что коммуникации вроде бы есть.

Десятиэтажка одиноко стоит в поле в самом начале дороги, ведущей на Содышку. Вокруг новостройки забор не убран, стройплощадку патрулируют охранники. Так что ключи и чайники, подаренные дольщикам, пока служат единственным несомненным подтверждением будущего радостного события.

Впрочем, ожидать приходится не только принявшим поздравления «веризинцам». В декабре прошлого года праздник устроили обманутым дольщикам, которые должны въехать в дом на Кулибина. Глава администрации города Владимира Андрей Шохин лично встречался с будущими новосёлами.

Но на дворе февраль, дом после той встречи успел вырасти ещё на два этажа, и до сих пор коробка стоит без окон. Так что будет ли там новоселье в первом полугодии 2017 года – вопрос.