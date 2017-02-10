Дурацкие игры на дорогах стали темой родительских собраний

В школах Владимирской области проводятся общие родительские собрания с участием инспекторов ГИБДД. Вчера, к примеру, в Петушинском районе прошло сразу несколько встреч с участием руководства школ, родителей, представителей местных отделов образования и инспекторов Госавтоинспекции. А днём ранее такие же собрания провели в ряде владимирских школ.

В первую очередь, беспокоит новое поветрие среди подростков – появление игры «Беги или умри». В социальных сетях каких только дурацких идей не разносится. То дети цепляются сзади автобусов (в больших городах – трамваев) и стараются так проехать подольше. То затевают «игры» на железной дороге. Глупый риск грозит гибелью. В игре «Беги или умри» подростки перебегают дорогу в непосредственной близости от мчащегося транспорта. Понятно, насколько это опасно.

Последние две недели владимирские родители пересылают друг другу по всем соцсетям и приложениям в смартфонах тревожные сообщения об этой «игре». Это же обсуждали и на родительских собраниях с участием ГИБДД.

– В нашей области ещё не было зарегистрировано ни одного подобного ДТП, а вот в соседних регионах примеры уже есть, – дают справку гаишники и обращаются к папам и мамам. – Убедительная просьба – говорите со своими детьми, объясняйте, насколько высоки риски травм, инвалидности, а то и смерти. И еще стоит понимать, что в таких ДТП будут виноваты дети, то есть все материальные издержки ложатся на плечи родителей.

Другой актуальный вопрос, – перевозка детей в автомобилях. Инспектора регулярно по утрам проводят рейды у школ и детских садов. Каждый раз выявляют десятки нарушений: детей везут не пристегнутыми, в машинах нет автокресел, более того, ребятишки часто сидят на переднем сидении без всяких удерживающих устройств.

– Детская безопасность в автомобиле должна быть первостепенным вопросом для водителя. Мы ждем поправок в правила дорожного движения, которые обозначат необходимость использования детских кресел. Именно они считаются самыми безопасными удерживающими устройствами. Никакие не треугольники безопасности, которыми сейчас пользуются многие родители, – говорят инспектора ГИБДД, проводящие родительские собрания.

Ещё одна тема общения – школьные экскурсии. С изменением правил перевозки школьников в автобусах учителя и руководство школ менее охотно пускаются в организованные поездки. Инспектора ГИБДД поясняют, что все обновленные требования четко прописаны в законе «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозках организованных групп детей» от 13.12.2016 года № 7/9307.

– Представители школ, родители или турфирмы обязаны уведомить территориальные органы внутренних дел о намерениях совершения организованных перевозок детей и заключенных договорах фрахтования (заказ-нарядах). Это важно. От того, какие меры предпримите вы, родители, соблюдая правила для школьных экскурсий, и мы, проверяя водителей, зависит детская безопасность, их жизнь и здоровье, – уверены инспектора ГИБДД.

А на следующей неделе в области пройдут акции, пропагандирующие использование светоотражающих элементов. Нашивки, наклейки, брелки на одежде и рюкзаках в разы увеличивают шансы избежать наезда на пешехода. Сотрудники Госавтоинспеции будут вручать светоотражающие элементы в школах и детских садах.

Фото: https://i0.wp.com/gubdaily.ru/wp-content/ uploads/2017/02/80-1.jpg?fit=550%2C220