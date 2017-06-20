Распространению инфекции способствовал День защиты детей

В том, что 4 июня случилось недомогание шести воспитанников детсада (у них была тошнота и рвота), местные повара не виноваты. По итогам эпидемиологического расследования Роспотребнадзора, нарушений при приготовлении блюд и фактов использования некачественных продуктов не выявлено.

Тем не менее, норовирусная инфекция в детское учреждение как-то проникла. «В связи с повышенной заболеваемостью кишечными инфекциями вирусной этиологии населения района не исключено попадание инфекции в учреждение, как через детей, так и через сотрудников» – сделали выводы прокуроры.

Первого июня в детском саду проводилось праздничное мероприятие, посвященное Всемирному дню защиты детей, где присутствовали дети и воспитатели всех садовых групп, что также способствовало скорейшему распространению инфекции.

Для устранения причин вспышки инфекционного заболевания, управлением образования администрации Владимира срочно организовано проведение противоэпидемических мероприятий, обеспечивающих предупреждение возникновения и распространения норовирусной инфекции в детском саду.

Проверкой также установлено, что в период с 29 мая по 7 июня в связи с профилактическими работами в микрорайоне в детском саду не было горячего водоснабжения, посуда в группах и текущая уборка проводились холодной водой. С 2 по 5 июня электронагреватель на пищеблоке не работал в связи с поломкой. Это – нарушение противоэпидемического режима, что, возможно, способствовали возникновению неблагополучной эпидситуации в садике.