Владимирские родители одобряют поборы в школах

Сегодня директор областного департамента образования Ольга Беляева заявила, что все случаи незаконного сбора денег будет рассматривать прокуратура. Пока же в большинстве случаев все происходит с «молчаливого согласия» родителей.

Ольга Беляева, директор департамента образования администрации Владимирской области:

Родители должны занимать активную жизненную позицию.

Есть же все равно родительские комитеты классов, почему родительские комитеты классов не пойдут к директору школы вначале и не поставят этот вопрос перед директором школы, что она ответит, а потом к начальнику управления образования и т.д.

Ведь родители, понимаете, с молчаливого согласия родителей все это развивается, вот с молчаливого согласия родителей, я больше ничего не могу сказать.

На данный момент областной департамент образования организовал работу «горячей линии». С понедельника по пятницу сотрудники отдела надзора и контроля в сфере образования по телефону принимают любую информацию о фактах сборов денежных средств в общеобразовательных учреждениях. Родителям предлагают фиксировать незаконные требования на диктофон или телефон. Иначе доказать факт поборов будет практически невозможно.

Ольга Беляева, директор департамента образования администрации Владимирской области:

Все дело в том, что я должна поймать за руку, наш отдел контроля и надзора должен поймать за руку.

Когда он ловит за руку, когда говорят, что у нас протокола нет, что это вообще проводилось иным образом, кроме как положено по закону, вот в этом случае направляются документы в прокуратуры для рассмотрения данных обстоятельств. И такие бывают ситуации.

Покупать учебные пособия родители не должны. Надо понимать, что, например, за счет фонда школьных библиотек обеспеченность учебниками по области составляет 99,9%. Не должны родители скидываться и на тетради на печатной основе. Если они включены в список необходимых пособий, их приобретут за бюджетные средства. Если нет – требование приобрести их незаконно.

Ольга Беляева, директор департамента образования администрации Владимирской области:

Раз школа все-таки пришла к выводу, что не надо эту рабочую тетрадь вписывать в перечень, в этот приказ, значит, родитель должен подумать: «Если школе не надо эта рабочая тетрадь, почему она мне-то нужна?»

На методобъединении рассматривается вопрос: по каким книгам, учебникам будет организована работа в 1-м, 2-м классе, 3-м и так вплоть до 11-го.

Приняли решение, методобъединение это решение дает директору. Значит, методобъединение не приняло решение об использовании рабочей тетради.

Сегодня для того, чтобы собрать в школу первоклассника, в среднем необходимо от 10 до 15 тысяч рублей. Если ребенок в семье не один, то август для родителей становится месяцем больших затрат.

И экономия на «необязательных» тетрадях или ремонте станет совсем не лишней. Вот только родители не должны молчать. При этом даже в департаменте образования признают, что сдают деньги папы и мамы не совсем добровольно. На родителей оказывается давление.

С 1 сентября 2017 года в школах области будут обучаться 136135 учащихся, что на 3666 человек больше, чем в прошлом году. В первый класс придут 16,5 тысячи человек. Свои двери откроют 344 школы.

Автор: Полина Тарбеева

Фото: https://tverigrad.ru/wp-content/uploads/2015/12/0118.jpg