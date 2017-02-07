Родители выпускников сдадут ЕГЭ

Родители школьников смогут сами пройти через все процедуры ЕГЭ: зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как организован контроль на экзамене. Кроме того, мамам и папам предложат написать небольшую экзаменационную работу, составленную из заданий Единого Госэкзамена.

По информации департамента образования Владимирской области, мероприятия будут проходить на базе ППЭ региона (пунктах проведения экзамена).

Отметим, что акция «День сдачи ЕГЭ родителями» проходит по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

В рамках акции уже сегодня тысячи родителей выпускников вместе с главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым напишут ЕГЭ. Они выполнят экзаменационные задания по русскому языку. Испытание пройдет в одной из московских школ. Как сообщают федеральные СМИ, его проведут по всем правилам и стандартам: начиная от рамки металлодетектора, заканчивая получением результатов.

Поменяться местами со своими детьми родители смогут еще в 50-ти регионах России.

Организаторы акции уверены, что ее проведение поможет лучше понять школьников и правильно настроить их на успешную сдачу экзаменов.

Фото: http://vestirama.ru/obshhestvo/stati/roditeli-orenburzhya-segodnya-sdayut-ege.html

