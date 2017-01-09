Владимирские родители перешли на трёхлетний план

В регионе работает единая автоматизированная информационная система «Барс.Образование-Электронный Детский Сад». Все заявки распределяются по очередям в зависимости от места их подачи. У льготников и «переводников» формируются свои очереди.

Родители, проживающие во Владимире, подали заявки на три года вперед. Так, на 2017 год записано 3907 ребятишек, на 2018-й – уже более 2000, а на 2019 год «забронированы» места пока только для 26 детей.

Если учитывать, что в прошлом году владимирские ДОУ смогли принять 5442 малышей (отказали – 209, родителям пришлось переписать заявку на 2017-й), то в нынешнем году мест в детских садах точно хватит всем.

Между тем, резервы уже существующих детских садов – на исходе. В позапрошлом году, к примеру, на их базе было создано около 120 дополнительных мест, в минувшем – 31. Так что наращивать количество мест для ребятни можно преимущественно за счёт строительства новых учреждений. Семьи областного центра, переехавшие в новостройки в микрорайонах Юрьевец и Сновицы-Веризино, очень надеются, что в этом году там будут построены детские сады, обещанные властями много лет назад.