Во владимирские поликлиники принимают новых педиатров

В сентябре во Владимир по трехлетнему контракту приедут три выпускника медучреждений из Иваново и Нижнего Новгорода. Они заместят вакансии педиатров.

– Один педиатр будет работать в филиале поликлиники на Нижней Дуброве, другой – на проспекте Ленина, третий – на Алябьева, – сообщила «Призыву» зам. главного врача детской поликлиники № 1 Людмила Макарова. – Тем не менее дефицит кадров остается. На 30 тысяч детского населения у нас должно быть 34 участка. На сегодня есть 29 участков, 17 из которых вакантны. Педиатры работают на 1,25 ставки.

Зарплата у педиатров – 22-25 тысячи рублей в месяц. Работа, уверяет Людмила Макарова, очень трудная: принимать детей с утра и до самого вечера физически и эмоционально тяжело.

Молодых докторов не прельщают такие перспективы. Троих удалось зазвать только за счет президентской программы, обязывающей отработать в муниципальных поликлиниках.

Больше всего докторов недостает в строящихся жилых кварталах эконом-класса, где новоселами становятся молодые семьи с малышами. Микрорайон Юрьевец – из таких. На улице Гвардейской выстроено несколько многоэтажек. На детских площадках в будние дни гуляют десятки малышей с мамочками, находящимися в декретном отпуске.

Мамочки рассказывают, что в Юрьевце работают всего два педиатра. Причем нагрузка между ними распределена неравномерно. Отсюда очереди, нервы мамочек, слезы деток.

Жительница Юрьевца Маргарита Федосеева:

У одного педиатра пять домов,а у другого – 20: весь наш новый район и еще район через дорогу.

На одном участке нет народа, на другом огромная очередь. Никаких лишних разговоров. Приняли – и хорошо.

А чтобы приняли, мы записываемся по Интернету. Заранее, за месяц. В день всего три времени выкладывают.

Людмила Макарова соглашается, что проблема с кадрами в Юрьевце есть. Там работает на постоянной основе только один педиатр, другой – приезжающий. Отсюда и неравномерное распределение. Молодых докторов туда не заманить – ни в какую не едут.

Зато тут же, на Гвардейской, в одной из новостроек готовится офис под открытие частной поликлиники. На её сайте уже есть телефон филиала в Юрьевце. Туда активно набирают врачей. Но пока о сроках запуска филиала не говорят.

Тем не менее частное медучреждение уже открыло во Владимире три филиала поблизости от новых жилых кварталов. Спрос на услуги частников есть – мамочкам деваться некуда.