На День города Владимира в центр не пропустят ни одной машины

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Об ужесточении пропускной системы для автомобилей во время празднования Дня города сегодня заявил глава администрации областного центра Андрей Шохин.

По его словам, во время торжественных мероприятий, которые пройдут в предстоящие выходные, ни одна машина не сможет проехать на улицы с массовым скоплением людей.

– На участках, где будут перекрываться дороги, выставим технику. Дополнительно будут дежурить полицейские. Весь транспорт пустят по дублерам, – сообщил «Призыву» сити-менеджер.

Подробная схема ограничения движения транспорта появится завтра. Но уже сегодня известно, что все центральные улицы Владимира в выходные перекроют до обеда, а Соборную площадь – до полуночи.

Все празднующие смогут уехать на общественном транспорте. Андрей Шохин пообещал, что все перевозчики выставят дополнительные автобусы на маршруты и увеличат время работы общественного транспорта.

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