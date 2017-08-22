На День города Владимира в центр не пропустят ни одной машины

Об ужесточении пропускной системы для автомобилей во время празднования Дня города сегодня заявил глава администрации областного центра Андрей Шохин.

По его словам, во время торжественных мероприятий, которые пройдут в предстоящие выходные, ни одна машина не сможет проехать на улицы с массовым скоплением людей.

– На участках, где будут перекрываться дороги, выставим технику. Дополнительно будут дежурить полицейские. Весь транспорт пустят по дублерам, – сообщил «Призыву» сити-менеджер.

Подробная схема ограничения движения транспорта появится завтра. Но уже сегодня известно, что все центральные улицы Владимира в выходные перекроют до обеда, а Соборную площадь – до полуночи.

Все празднующие смогут уехать на общественном транспорте. Андрей Шохин пообещал, что все перевозчики выставят дополнительные автобусы на маршруты и увеличат время работы общественного транспорта.