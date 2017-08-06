Во Владимире теперь живут Фирдус и Феодосия

Всего за месяц в областном центре, по данным отдела ЗАГС администрации г. Владимира, появилось на свет 234 мальчика и 213 девочек. Среди мужских имен самые популярные Александр (13), Артём(13) и Иван(13). На втором месте – Кирилл: это имя дали 12 новорожденным.

Среди самых редких мужских имен – Амир, Джамал, Рахматуло, Фирдус, Эмин.

Что касается девочек, то самым популярным в июле стало имя Анна – его дали 12 малышкам. 10 семей назвали дочку Марией.

Среди необычных женских имен – Алфия, Аиша, Велеслава, Виталина, Лиана, Манэ, Феодосия, Хюрем и Осияжон.

Все чаще родители дают своим детям традиционные русские имена, которые раньше были редкими, а сейчас достаточно распространены. Так, в июле во Владимире родились семь Тимофеев, семь Павлов, три Степана, один Кузьма, один Ефим, семь Варвар, четыре Василисы и одна Евдокия.

Фото: http://m.wsj.net/video/20160610/061016babylaughter