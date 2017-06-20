Мигрант за месяц сделал во Владимире около 700 «закладок»

37-летний гражданин соседнего государства был задержан нарядом наружного наблюдения. В ходе обыска по месту его временного проживания полицейские изъяли 45 пакетиков с неизвестным содержимым, упаковочный материал, средства расфасовки. Экспертиза показала, что в пакетиках находилось наркотическое средство «соль», общей массой 22 грамма.

В ходе предварительного следствия установлено, что с середины мая текущего года до момента задержания мужчина разложил около 700 «закладок» на территории Владимира. Часть данных закладок обнаружена сотрудниками полиции. Из них изъято более 15 граммов «соли».

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере арестован.

В настоящее время проводится проверка на причастность подозреваемого к ранее совершенным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

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