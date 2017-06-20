ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY) объявляет итоги годового общего собрания акционеров по результатам работы в 2016 году (далее – «ГОСА»), которое состоялось в Москве 19 июня 2017 года.

Акционеры на ГОСА приняли следующие решения:

Утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании по итогам 2016 финансового года. Утвердили выплату дивидендов по итогам 2016 года по акциям компании в размере 15 млрд рублей, что составляет 113% свободного денежного потока[1]. Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме следующим образом:

по привилегированным акциям типа А в размере 5,39 рубля [2] на одну акцию;

на одну акцию; по обыкновенным акциям в размере 5,39 рубля[3] на одну акцию.

При этом акционеры установили дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2016 года: 7 июля 2017 года.

Избрали следующий состав совета директоров компании:

Аганбегян Рубен Абелович;

Аузан Александр Александрович;

Дмитриев Кирилл Александрович;

Златопольский Антон Андреевич;

Иванов Сергей Борисович;

Калугин Сергей Борисович;

Осеевский Михаил Эдуардович;

Полубояринов Михаил Игоревич;

Пчелинцев Александр Анатольевич;

Семенов Вадим Викторович;

Яковицкий Алексей Андреевич.

4. Избрали следующий состав ревизионной комиссии:

Веремьянина Валентина Федоровна;

Дмитриев Антон Павлович;

Карпов Илья Игоревич;

Краснов Михаил Петрович;

Мусиенко Олег Анатольевич;

Понькин Александр Сергеевич;

Шевчук Александр Викторович.

Утвердили аудитором компании на второе полугодие 2017 год и первое полугодие 2018 года ООО «Эрнст энд Янг».

Помимо этого акционеры установили размер годового вознаграждения для членов совета директоров и ревизионной комиссии, утвердили новые редакции Устава, Положений об общем собрании акционеров, совете директоров, президенте и правлении компании, а также приняли ряд других решений.

[1]Свободный денежный поток – чистые денежные средства от операционной деятельности, (1) уменьшенные на денежные средства, уплаченные при приобретении основных средств и нематериальных активов, (2) увеличенные на поступления от продажи основных средств и нематериальных активов. Показатель определяется по данным Отчета о движении денежных средств консолидированной финансовой отчетности Компании, составленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности.

[2]Неокругленный дивиденд на одну привилегированную акцию составляет 5,387002045593 рубля.

[3]Неокругленный дивиденд на одну обыкновенную акцию составляет 5,387002045593 рубля.