ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY) объявляет итоги годового общего собрания акционеров по результатам работы в 2016 году (далее – «ГОСА»), которое состоялось в Москве 19 июня 2017 года.
Акционеры на ГОСА приняли следующие решения:
- Утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании по итогам 2016 финансового года.
- Утвердили выплату дивидендов по итогам 2016 года по акциям компании в размере 15 млрд рублей, что составляет 113% свободного денежного потока[1]. Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме следующим образом:
- по привилегированным акциям типа А в размере 5,39 рубля[2] на одну акцию;
- по обыкновенным акциям в размере 5,39 рубля[3] на одну акцию.
При этом акционеры установили дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2016 года: 7 июля 2017 года.
- Избрали следующий состав совета директоров компании:
- Аганбегян Рубен Абелович;
- Аузан Александр Александрович;
- Дмитриев Кирилл Александрович;
- Златопольский Антон Андреевич;
- Иванов Сергей Борисович;
- Калугин Сергей Борисович;
- Осеевский Михаил Эдуардович;
- Полубояринов Михаил Игоревич;
- Пчелинцев Александр Анатольевич;
- Семенов Вадим Викторович;
- Яковицкий Алексей Андреевич.
4. Избрали следующий состав ревизионной комиссии:
- Веремьянина Валентина Федоровна;
- Дмитриев Антон Павлович;
- Карпов Илья Игоревич;
- Краснов Михаил Петрович;
- Мусиенко Олег Анатольевич;
- Понькин Александр Сергеевич;
- Шевчук Александр Викторович.
- Утвердили аудитором компании на второе полугодие 2017 год и первое полугодие 2018 года ООО «Эрнст энд Янг».
Помимо этого акционеры установили размер годового вознаграждения для членов совета директоров и ревизионной комиссии, утвердили новые редакции Устава, Положений об общем собрании акционеров, совете директоров, президенте и правлении компании, а также приняли ряд других решений.
[1]Свободный денежный поток – чистые денежные средства от операционной деятельности, (1) уменьшенные на денежные средства, уплаченные при приобретении основных средств и нематериальных активов, (2) увеличенные на поступления от продажи основных средств и нематериальных активов. Показатель определяется по данным Отчета о движении денежных средств консолидированной финансовой отчетности Компании, составленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности.
[2]Неокругленный дивиденд на одну привилегированную акцию составляет 5,387002045593 рубля.
[3]Неокругленный дивиденд на одну обыкновенную акцию составляет 5,387002045593 рубля.
Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter.