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ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY) объявляет итоги годового общего собрания акционеров по результатам работы в 2016 году (далее – «ГОСА»), которое состоялось в Москве 19 июня 2017 года.

Акционеры на ГОСА приняли следующие решения:

  1. Утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании по итогам 2016 финансового года.
  2. Утвердили выплату дивидендов по итогам 2016 года по акциям компании в размере 15 млрд рублей, что составляет 113% свободного денежного потока[1]. Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме следующим образом:
  • по привилегированным акциям типа А в размере 5,39 рубля[2] на одну акцию;
  • по обыкновенным акциям в размере 5,39 рубля[3] на одну акцию.

При этом акционеры установили дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2016 года: 7 июля 2017 года.

  1. Избрали следующий состав совета директоров компании:
  • Аганбегян Рубен Абелович;
  • Аузан Александр Александрович;
  • Дмитриев Кирилл Александрович;
  • Златопольский Антон Андреевич;
  • Иванов Сергей Борисович;
  • Калугин Сергей Борисович;
  • Осеевский Михаил Эдуардович;
  • Полубояринов Михаил Игоревич;
  • Пчелинцев Александр Анатольевич;
  • Семенов Вадим Викторович;
  • Яковицкий Алексей Андреевич.

4. Избрали следующий состав ревизионной комиссии:

  • Веремьянина Валентина Федоровна;
  • Дмитриев Антон Павлович;
  • Карпов Илья Игоревич;
  • Краснов Михаил Петрович;
  • Мусиенко Олег Анатольевич;
  • Понькин Александр Сергеевич;
  • Шевчук Александр Викторович.
  1. Утвердили аудитором компании на второе полугодие 2017 год и первое полугодие 2018 года ООО «Эрнст энд Янг».

Помимо этого акционеры установили размер годового вознаграждения для членов совета директоров и ревизионной комиссии, утвердили новые редакции Устава, Положений об общем собрании акционеров, совете директоров, президенте и правлении компании, а также приняли ряд других решений.

[1]Свободный денежный поток – чистые денежные средства от операционной деятельности, (1) уменьшенные на денежные средства, уплаченные при приобретении основных средств и нематериальных активов, (2) увеличенные на поступления от продажи основных средств и нематериальных активов. Показатель определяется по данным Отчета о движении денежных средств консолидированной финансовой отчетности Компании, составленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности.

[2]Неокругленный дивиденд на одну привилегированную акцию составляет 5,387002045593 рубля.

[3]Неокругленный дивиденд на одну обыкновенную акцию составляет 5,387002045593 рубля.

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