Пробы пятничного обеда изучает Роспотребнадзор

Сегодня детский сад № 100, расположенный на улице Куйбышева, работает в штатном режиме. В этом «Призыв» заверила его заведующая Светлана Федосеева. На карантине только три группы, в которых в пятницу у семи детей была рвота.

Со слов мамочек-родительниц, одним деткам стало плохо сразу же после обеда, другим – уже дома вечером. Один малыш попал в больницу.

– Сегодня я привела ребенка в садик, как обычно, к завтраку. Воспитатели сказали, что пятничный случай – следствие обычной кишечной инфекции, ротавируса, – поделилась с «Призывом» родительница Мария.

Тем не менее, двери садика закрыты, никого посторонних на территорию дошкольного учреждения не пускают, хотя малыши гуляют на детских площадках.

– В воскресенье специалисты Роспотребнадзора взяли пробы, сейчас проверяют пищеблок. Пока рано делать выводы, – пояснила «Призыву» заведующая детским садом.

Пресс-секретарь регионального Роспотребнадзора Марина Борисова также добавила, что пробы обеда отправлены на бактериологическое исследование, а у ребенка, находящегося в больнице, взяли анализы на острые вирусные кишечные инфекции.

К сведению, все продукты в детский сад № 100 поставляет муниципальное предприятие «Мелкий опт». Жалоб на него ранее не поступало.