100-летие на фоне перемен

Раньше технологии производства информации менялись, дай Бог, раз в полвека. Печатное дело, например: был набор шрифта вручную, как при Иване Федорове, потом появилась строкоотливная машина – линотип, потом офсет, да и все, собственно. Эти этапы технологического совершенствования заняли нескольких веков. Телевидению (которое, как думалось, заменит все, даже театр) хватило несколько десятков лет, чтобы трансформироваться от ящика с линзой до изогнутой «плазмы», но и это, возможно, скоро станет частью истории.

Сейчас передовой фабрикой информации стала глобальной сеть, где изменения происходят ежедневно и ежечасно. И рождаются новые явления, осознать которые трудно – в том числе нам, работающим в «традиционных СМИ». На этой фабрике информации успешный продукт производят даже одиночки. Общаясь с пользователями «с глазу на глаз», они порой собирают более широкую аудиторию, чем, например, федеральные телеканалы со всеми их навороченными студиями и оборудованием, штатом журналистов и редакторов, технических сотрудников и так далее. Миллионы пользователей, миллионы просмотров, миллионы комментариев – это не шутка. Это мощный вал, накрывающий все большее число людей, все глубже проникающий в общественную жизнь.

Мы воспринимаем это как новую нишу, новый инструмент, как огромное – ещё только открывающееся – поле для работы, мы идем в виртуальное пространство, задействуем социальные сети и другие ресурсы, пытаемся – в силу своих возможностей, конечно – держаться мейнстрима в информационном процессе.

Скажу честно для тех наших читателей, которые, возможно, знакомы только с печатной версией «Призыва»: сейчас из общего объема подготовленных нами материалов самое большее пятая часть размещается в газете – остальное выкладывается в интернет. Просто в силу того, что газета выходит раз в неделю и ограничена 24 полосами формата А-3, а сайт или соцсети «включены» 24 часа в сутки и, фактически, ничем не ограничены.

В таких условиях «Призыв» встречает 100-летие и подстраивается под новые реалии, чтобы история векового бренда – пусть на новых информационных носителях, в новых формах подачи – продолжалась. Мы с глубоким уважением относимся к тем, кто формировал эту историю в XX веке – к ветеранам «Призыва». Перед ними – во всяком случае, в советское время – не стояла задача выживания в условиях конкуренции, но были другие суровые требования – творческие, идеологические, была высокая ответственность перед читателями, отождествлявшими позицию газеты с позицией власти.

И у них, у старых «призывовцев», было одно неоспоримое преимущество. Они постоянно получали подтверждение нужности своей работы, ее значимости, ее востребованности. Их уважала власть, их уважало общество, практически любой взрослый житель Владимирской области мог назвать фамилии журналистов, трудившихся в «Призыве»: газету читали десятки и сотни тысяч человек, на стендах «под стеклом» во всех городах и весях вывешивались свежие номера издания.

Именно тогда «Призыв» в сознании земляков стал прочно ассоциироваться с Владимирским краем, сделался важным элементом общественной жизни. Эта смысловая наполненность, эта узнаваемость помогла газете и в постсоветские годы, помогает и теперь. И, надеемся, она будет только расти, учитывая те возможности, которые открывают прогрессивные технологии распространения информации. Только сейчас уже стоит говорить не исключительно о печатном издании, а о бренде в целом, в каком бы виде он не проявлялся: как продукт полиграфии, как продукт глобальной сети или…

Кто знает, каким будет «Призыв» лет, скажем, через пять? Никто не знает. Главное, чтобы он находился в тренде, а проще говоря, чтобы он был любим и узнаваем жителями Владимирской области и всегда соответствовал их ожиданиям.

Николай Лившиц,

гл. редактор газеты «Призыв».