В Центральном парке Владимира запустят лебедей

В Центральном парке Владимира установят 5 каруселей различного вида – контракт на эту работу уже выставлен на сайте госзакупок. Сами аттракционы и обустройство площадки под них обойдутся городскому бюджету в 12 миллионов рублей.

Карусели будут стоять на той же площадке, на которой когда-то размещались старые аттракционы. Этой место уже расчистили и выровняли. Полуразрушенные здания, одно из которых прежде было кинотеатром, завесили тентами.

На днях рабочие парка подрезали деревья, стоящие вокруг площадки. Асфальтирование намечено на сентябрь, а карусели должны поставить не позже ноября. Не самый лучший сезон для развлечений, но, помнится, и обзорное колесо устанавливали по холодам – ничего, стоит (если опустить досадную аварию в зимние праздники).

Первая карусель – это каркасный бассейн с бамперными лодками в виде лебедей. Лодочки рассчитаны на двух человек, в каждой есть кнопки «Пуск» и «Стоп», а также руль, с помощью которых можно управлять лодкой.

Этот аттракцион хорошо знаком детям. Такой же стоит у комплекса «Руськино», а иногда завозные лебеди «выплывали» в том же Центральном парке возле «Галеры».

Вторая карусель – экстремальная, называется «Летающая скамья». Одновременно на ней могут поместиться 6 человек. Есть возрастное ограничение – 14+.

Третья конструкция – парковые качели на 10 посадочных мест с ограждениями. Каждая сделана в виде корабля, которая раскачивается вверх-вниз и волнообразно.

Под номером четыре – встречаем – выступает миниджет (карусель с подъемом посадочных мест) на 10 человек. Аттракцион сможет поднять детей на высоту 2,5 метра.

На почётном пятом месте – классика: старая (по идее) и новая (по изготовлению) добрая цепочная карусель на 8 посадочных мест. На цепи повесят корзинки-сидушки, которые смогут крутиться в разные стороны.

Финишной – шестой в списке – покупкой у производителей аттракционов станет билетная касса, которую также красиво и ярко раскрасят аэрографией, как и все остальные карусели.