Ковровчане побывали на Краю Земли

Край Земли – вполне конкретный географический адрес. Это маленький островок в Белом море примерно в 265 километрах от Архангельска. Именно там довелось побывать автору этих строк вместе с земляками-ковровчанами и группой исследователей, в числе которых были ученые-биологи и историки, изучающие природу и традиции Беломорья.

Остров Кий

Край Земли отстоит от нашего 33-го региона сравнительно недалеко: на расстоянии всего каких-то полутора тысяч километров. Правда, земля там действительно кончается – дальше лишь острова и Северный Ледовитый (а по-старому Студеный) океан, южной частью которого и является Белое море. Островок со столь экзотическим названием примыкает к острову Кий в Онежской губе в полутора десятках верст от Онеги.

Кий – место известное в отечественной истории. В середине XVII столетия там на скалистом берегу основал монастырь сам патриарх Никон, причем первоиерарх прожил на острове почти целый год. Благодаря его энергии и возможностям на пустынном острове был возведен каменный собор и ряд других построек.

Несмотря на то, что еще в 1920-е годы монастырь на Кий-острове был закрыт, его строения сохраняются там до сих пор. Сегодня на территории обители разместился дом отдыха, предназначенный для очень невзыскательных к комфорту туристов. Достаточно сказать, что электричество в корпуса дается лишь при помощи генератора и только на несколько часов в день. А, например, в начале нынешнего июля заезд очередной партии отдыхающих задержался на пару дней из-за того, что катер не мог подойти к острову из-за разыгравшегося на море шторма.

Да и до Онеги, откуда начинается морской путь на Кий, почти 150 километров надо потрястись по «гребенке» грунтово-щебеночной дороги – асфальтированного шоссе там нет даже со стороны областного центра. А в самой Онеги качество дорог такое, что, скажем, ковровские ямы после онежских – почти автобан.

Остров Кий площадью всего около половины квадратного километра, однако он окружен множеством крошечных островков, корг (островков, появляющихся лишь во время отлива), а также отдельных скал и камней. Край Земли примыкает к северо-западной оконечности Кий-острова, где шутники сложили из плавника грубое подобие орудия. Издали выглядит почти как береговая батарея в капонире. Оба острова разделяет пролив шириной всего в сотню метров. Во время регулярно повторяющихся отливов оба острова соединяет узкая каменная гряда, которая в прилив скрывается почти на три метра под поверхностью моря.

Фуксии и шиповник

Край Земли – узкий скалистый островок длиной всего лишь в несколько сотен метров. Местами среди скал на скопившемся грунте среди голых камней и плавника (выброшенных на берег стволов деревьев и иных деревянных обломков) образовались крошечные лужки, поросшие травой.

Несмотря на суровые условия на продуваемом всеми ветрами, а во время штормов еще и заливаемом волнами маленьком островке достаточно разнообразная флора. Из деревьев там растет карликовый можжевельник. У нас он вытягивается на несколько метров в высоту, а в условиях крошечного северного островка – лишь по колено.

В центральной части островка в ложбинке за скалами обосновался шиповник – тоже карликовый, но с удивительно ароматными цветами.

Начало июля на Краю Земли – пора цветения, поэтому там в эту пору оживляют пейзаж скромные сиреневые цветочки дикого лука и розоватые – мышиного горошка. Кое-где белеют цветы морошки – наиболее известной северной ягоды.

Встречаются там брусника, вереск и толокнянка. Из травы на островке растут таволга, конский щавель, подморенник, любесток, мятлик и ряд других.

На серых и розоватых скалах видны оранжевые и белые пятна лишайников – стенной золотянки и бородача. Местами к камню лепятся мхи – ягель и кукушкин лен.

Скалы, которые обсыхают во время отлива, зачастую зеленого цвета от наросших водорослей. На отмелях в изобилии видны заросли фуксии – водорослей, в просторечии именуемых морскими огурцами, которые делают находящиеся под ними камни предательски скользкими и опасными для передвижения.

На северной оконечности Края Земли можно видеть массивный металлический стержень, с нечеловеческой силой вбитый прямо в скалу. Когда-то к нему привязывали якорные канаты кораблей.

Из живности на Краю Земли обитают лишь птицы: белокрылые чайки, кулики-сороки с длинными ярко-красными клювами, серые гуси и пестрые утки. Среди камней можно отыскать птичьи гнезда, которые родители обычно яростно обороняют, буквально набрасываясь на непрошеных гостей.

Утята и гусята плавают целыми стайками близ скалистых берегов под пристальной опекой старших, причем даже самым маленьким никакой шторм не страшен. Маленькие комочки храбро заплывают в огромные волны и, как ни в чем не бывало, невредимыми благополучно выбираются оттуда.

Иногда на Край Земли забредают мыши-полевки бурой окраски, которые при малейшей опасности стремительно прячутся в расщелинах среди скал. Несмотря на скудную растительность, мыши весьма упитанные. А вот комаров там практически нет: ветер и море оберегают продуваемый со всех сторон островок от всякого гнуса, хотя на Кие кровососущих тварей немало.

Скала Любви

Рядом с Кием и Краем Земли находится не менее романтическое место – Скала Любви, обозначенная под таким именем на всех картах и лоциях. Это огромный, поросший лишайником гранитный валун высотой в несколько метров, который во время прилива становится маленьким островком.

Происхождение столь оригинального названия местные жители объясняют тем, что прежде на закрытой со стороны островов площадке, укрытой от пронизывающих ветров в центре скалы, прежде регулярно уединялись молодые парочки из числа онежцев. Однако эти романтические свидания на Скале Любви с ее сотворенным самой природой отдельным кабинетом, похоже, навсегда остались в прошлом.

Во время отлива можно подойти к самой северной оконечности Края Земли, осторожно ступая по предательски скользким зеленым камням. Оттуда открываются бескрайние дали холодного Белого моря. Сзади – поросшие низкими, искривленными бурями соснами скалы Кий-острова, слева – длинный и чем-то похожий на всплывшую подводную лодку Фаресов остров, где нет ни единого дерева, кроме карликовых осинок, а посредине, словно рубка – скалистое плато.

Там почти всегда пустынно, уединение нарушают лишь редкие туристы и рыбаки, да и те на почти голых скалах обычно подолгу не задерживаются. Тишину нарушают лишь крики птиц, мерный шум прибоя и свист ветра в не слишком погожие дни. В общем, такое место Краем Земли зря не назовут.

Из туристов чаще всего туда наведываются вездесущие москвичи и питерцы. Впрочем, выходцы из 33-го региона там тоже бывают. К примеру, онежцы рассказали, что совсем недавно Кий-остров и Край Земли посетила группа жителей города Радужного.

Говорят, что Севером, как и горами, можно «заболеть», причем неизлечимо и на всю жизнь. Это, когда попав туда однажды, потом возвращаешься в суровый северный край вновь и вновь, и он никогда не надоедает. Когда жажда путешествий под холодным северным небом никак не утоляется, причем не смущают никакие трудности, а подчас и откровенные опасности.

И, кажется, я и мои спутники, побывав на Краю Земли, тоже «заболели» Севером…

На верхнем фото: кандидат биологических наук Надежда Шубина, кандидат исторических наук Элла Фролова и художник Людмила Ветрова на Краю Земли