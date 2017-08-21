Под Суздалем в аварии погибли четверо и ранены трое

Вчера в восемь вечера в Суздальском районе на автодороге Владимир – Юрьев-Польский в районе села Старый Двор 37-летний водитель ВАЗ-21102 выехал на встречную полосу и врезался в «Mitsubishi Pajero».

В результате ДТП погибли четверо человек: водитель «десятки», проживавший в Юрьев-Польском, и трое его пассажиров: две девушки (одна из них – жительница Владимира, ей было 25 лет) и мужчина. При себе у них не было документов, опознание только производится.

Травмированы водитель и двое пассажиров «Mitsubishi Pajero». Все трое с серьезными ранениями госпитализированы.

Обстоятельства аварии банальные – такие ДТП, увы, случаются каждый день, но последствия – ужасающие. По данным регионального управления ГИБДД, предварительная причина аварии – нарушение правил маневрирования. Но, похоже, и скорость была достаточно высокой.