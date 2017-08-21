В Камешковском районе мотоциклист попал под «Ласточку»

Трагический случай произошел вчера на станции Новки в 11 часов 40 минут. Девятнадцатилетний парень на мотоцикле выехал на железнодорожный пешеходный переход, который был перекрыт.

Проскочить перед локомотивом он не успел. Мотоциклиста сбил пассажирский электропоезд «Ласточка». В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.

У молодого человека были водительские права. Он их получил в январе текущего года, сдав экзамены на категории «В» (легковые автомобили) и «В1» (мотоциклы).