В Камешковском районе 15-летний подросток на «пятнашке» устроил ДТП

Вчера в 20.50 в Камешковском районе 15-летний подросток, учащийся 9 класса владимирской школы, решил покататься с друзьями на машине. Водительских прав у молодого человека не было, но это его не остановило.

Лето, вечер, деревенский колорит – кто в такие годы и в такой обстановке не мечтал о быстрой езде? Но лихачество без последствий не обходится. Старшеклассник, управляя «ВАЗ-2115», решил обогнать попутку и выехал на встречную полосу, но не рассчитал расстояние и на скорости врезался во встречный «Volkswagen Passat». За рулем иномарки находился молодой человек 27 лет, тоже житель Владимира.

В результате ДТП пострадали пять человек: оба водителя и три пассажира. Серьезные травмы у пассажира «пятнашки», 19-летнего жителя села Второво Камешковского района. Врачи скорой помощи диагностировали у него перелом правого бедра и множественные ссадины, его отправили на лечение в больницу. Вполне вероятно, что автомобиль был именно его, и парень дал своему несовершеннолетнему другу прокатиться на проселочной дороге.

Фото: http://www.temaufa.ru