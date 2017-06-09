За 15 взяток сотрудника дорнадзора наказали штрафом

Андрей Молчанов осужден за мелкое взяточничество.

Как сообщают следственные органы, установлено 15 эпизодов незаконной деятельности чиновника. В 2015 году обвиняемый был включён в состав комиссии по проведению аттестации руководителей и специалистов органов власти и коммерческих структур на право исполнения полномочий по обеспечению безопасности движения. В течение года Молчанов через посредника получал взятки от 2 до 2,5 тысяч рублей за выдачу удостоверений без проведения аттестации.

В феврале минувшего года при получении очередной взятки он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Приговором мирового судьи Ленинского района Молчанову назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управленческими функциями, сроком на 3 года.

По представлениям следователя СК России должностные лица организаций, незаконно получившие аттестационное удостоверение на право занятия деятельностью по обеспечению безопасности движения, привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности.

Фото: http://www.prizyv.ru/archives/387229