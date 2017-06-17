Под Вязниками увековечили память древней Саварни

Группа православных ревнителей истории Владимирского края во главе с активным подвижником в деле восстановления храмов Николаем Макаревичем увековечила память о старинном погосте Саварня на территории нынешнего Вязниковского района, местоположение которого в последнее время фактически оказалось затеряно.

Когда-то в этом погосте помимо храмов имелось 6 жилых дворов, а число прихожан превышало 1100 человек. Сегодня место прежнего погоста скрыто в густом непроезжем и местами почти непролазном смешанном елово-березовом лесу, а из приходских деревень «живой» и имеющих постоянных обитателей осталась всего лишь одна – Симонцево на федеральной трассе М7.

Все церковные постройки и многоярусная кирпичная колокольня были разобраны до основания еще в довоенные годы, а кирпич использован для строительства колхозных ферм. О древней Саварне напоминают лишь остатки кладбища с несколькими заросшими травой и мхом надгробиями минувших столетий, надежно скрытые под сенью вековых елей. Даже просто найти туда дорогу, хотя бы и при наличии спутникового навигатора, всевозможных старых и современных карт очень непросто.

– Сначала мы с ребятами двигались по лесу на внедорожнике «Ниссан-Патрол», – рассказал «Призыву» Николай Макаревич. – Однако примерно на полпути даже многократно проверенный бездорожьем японский «вездеход» спасовал, и дальше пришлось пробираться пешком.

Место, где когда-то находилась Саварня, отыскали с немалым трудом. Для того чтобы впредь каждый мог найти это святое место и отдать дань уважения нашим предкам, энтузиасты установили и укрепили при помощи камней металлический православный осьмиконечный поклонный крест, образа Рождества Пресвятой Богородицы и Казанской иконы Божией Матери, а также доску с информацией о бывшем погосте.

– Надеемся, что Саварня, имеющая славную многовековую историю, станет еще одной точкой притяжения для паломников и туристов! – сказал Макаревич.

Этот погост с Богородице-Рождественским храмом существовал еще в начале XVI столетия при отце Ивана Грозного великом князе Василии III. В царствование Петра Великого там стояли даже две церкви: Рождества Богородицы и Казанской иконы Божией Матери.

Потомки местного духовенства получили в XIX веке по названию погоста фамилию Саваренских. Наиболее известным представителем этой династии стал Федор Петрович Саваренский – инженер-геолог и гидрогеолог, академик АН СССР, основоположник отечественной инженерной геологии, награжденный орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

Он участвовал в проектировании и строительстве Днепрогэса, Куйбышевского и Соликамского гидроузлов, возглавлял экспедицию по сооружению Московского метрополитена, каналов Волга-Дон, имени Москвы.

Видным ученым – геофизиком и сейсмологом был и сын академика Евгений Федорович Саваренский – член-корреспондент АН СССР, организатор и руководитель сейсмостанции «Москва», где действовала служба срочных донесений в правительство СССР обо всех ощутимых колебаниях почвы на территории страны и даже на всей планете.

Фото: http://static.panoramio.com/photos/large/26622771.jpg