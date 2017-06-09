Во Владимире дома у Лыбедской магистрали прячут за забор

На участке Лыбедской магистрали от Ерофеевского спуска до пл. Фрунзе с той же стремительностью, с какой рабочие укладывают асфальт на дорогу, возводится забор у находящихся по соседству домов. Их огораживают от будущей проезжей части.

На холмах параллельно улицам Луначарского и Большой Нижегородской стоит немало домов, среди которых и индивидуальные, и многоквартирные (эти более поздней постройки).

Забор окаймляет не все, а только самые неприглядные дома, своим видом диссонирующие с красотой новой дороги. Так, ближе к повороту на Ерофеевский спуск забор из малинового профлиста вырос вокруг огорода двух больших частных домов. На их территории есть хозпостройки, подходящие практически к тротуару магистрали. Их еще не совсем закрыли забором, но процесс идёт быстро.

Та же картина и с домом № 3 по улице Ивановской-Подгорной. Малиновый профлист устанавливают прямо поверх старенького полуразрушенного деревянного забора. В этом доме живет 85-летняя ветеран труда Фаина Николаева. Как заверяли «Призыв» представители мэрии минувшей зимой, бабушку переселят в квартиру, а дом снесут. Сама Фаина Васильевна давно об этом мечтает:

– Мы здесь дом купили много лет назад, когда ещё молодые были. На этой земле выстроили дом, в нём и живу до сих пор. Здесь вырастила сыновей, Витьку с Сережкой, а потом и их детей. А теперь тут слишком шумно стало, хочется в квартиру переехать, где все удобства есть.

Однако по весне глава администрации города Андрей Шохин сообщил «Призыву», что Фаину Васильевну давно бы переселили, но её сыновья просят слишком большую компенсацию за свой дом. Точную сумму сити-менеджер не назвал. Но добавил, что пожилой женщине вокруг дома поставят новый забор и сделают водоотвод.

На днях «Призыв» снова обратился в мэрию, чтобы узнать дальнейшую судьбу жилья Фаины Николаевой. И получили обескураживающий ответ. Зам. начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Нина Куликова сообщила, что этот дом никогда не входил в границы строительства Лыбедской магистрали. Поэтому сносить его не планируют.

Сама Фаина Васильевна рассказывает, что каждый день к ней приходят какие-то люди из администрации, всё что-то смотрят и изучают, но перемен – никаких. Даже водоотвод так и не сделали.

– Как дожди, так полно воды в огороде. Она вся сверху льется и прямо на участок, – сетует бабушка.

Каждый день с раннего утра Фаина Николаева выходит из дома в сопровождении двух собак и садится у забора. Смотрит на дорожные работы, технику, прохожих. Во двор никого не пускает – говорит, сыновья строго-настрого запретили.

Кстати, новый тротуар и дорога на повороте проходит у самого забора частного дома. Вероятнее всего, границы участков не нарушены, но всё же как-то не по-людски вышло: прямо у дома будет нестись поток машин, а пожилая женщина, ветеран труда – дышать их выхлопами и терпеть другие неудобства от соседства с оживленной магистрали.

Чуть дальше, в сторону площади Фрунзе, вдоль частных домов ставят уже совсем другой забор – деревянный, покрашенный морилкой в тёмный цвет. Точно такой же забор установлен на участке магистрали от Октябрьского проспекта до Ерофеевского спуска. Там тоже осталось не расселёнными десятки деревянных домиков.