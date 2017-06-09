Во Владимирской области выросли цены на бензин

Топливо опять дорожает. Аи-92 стоит свыше 37 рублей за литр, Аи-95 – больше сорока. Автовладельцев в какой-то степени спасают от дискомфорта по этому поводу только бонусные карты.

По данным Владимирстата, бензин дорожает с начала года. Только за первый квартал 2017 г. цены выросли на 2,4%. Это существенно выше общей инфляции. Индекс потребительских цен с декабря 2016 года по апрель 2017 года не превысил полутора процентов.

Стоит заметить, что в соседних областях – Ивановской, Московской, Нижегородской цены на топливо ниже, чем в регион-33, в среднем на 0,5-0,8 рубля. Причем, на заправках, принадлежащих и там и здесь одним и тем же колмпаниям.