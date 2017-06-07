От мэрии Владимира потребовали объяснений по детскому отдыху (видео)

Сегодня во Владимире стартовала продажа путевок на вторую смену в муниципальный оздоровительный лагерь «Икар». На улице Михайловской (там находятся администрации лагерей и управление по делам молодежи) многолюдно было с самого раннего утра. На узкой дороге припаркованы десятки автомобилей, у административного здания стоят свыше 200 мам и пап.

– Родители дежурят у ворот со вчерашнего дня. Ведут журнал очередников. Первых записали накануне в 15 часов. Сегодня очередь стала набираться уже в три утра, – эмоционально рассказывают «Призыву» родители.

В очереди то и дело возникают слухи. Говорят, что все путёвки уже проданы заранее – по спискам, составленным ещё раньше.

Калитка и ворота забора закрыты, около них дежурят папы. Они пускают внутрь здания по 10 человек. Строго по родительскому списку, ни одна муха не проскочит. Принципиальный вопрос – точное число путевок: 100, 110 или все же 115?

– Сказали бы чётко, столько путевок в наличии и лишние сразу бы ушли! Мы же все с работы отпросились, стоим, переживаем, – негодуют люди. – Такой бардак! Сколько раз просили выйти начальника управления, директора лагеря, все отмалчиваются!

Кое-какую ясность внёс начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира Александр Карпилович. Он сообщил мамочкам, что общее число путевок на вторую смену – 350. Из них 234 уже распределили: 20 – малообеспеченным, 28 – детям-сиротам, 68 – воспитанникам детских клубов по месту жительства, 88 – детям из спортивных кружков и секций, 30 – детям сотрудников лагеря. Итого на свободную продажу – 116 путевок.

Услышав эти данные, часть родителей из очереди метнулась в другую, где формируется список на третью смену. Самые инициативные составили журнал, сфотографировали очередность и обменялись телефонами.

В очереди то и дело возникают призывы обращаться в прокуратуру, писать жалобы в администрацию. Но многие тут же говорят, что толку никакого не будет, официальная позиция понятна: детей больше, чем мест в двух муниципальных лагерях.

Неделю назад, 1 июня, такой же ажиотаж и суета была во время продажи путевок на вторую смену в лагерь «Дружба». Но к дню продаж путевок в лагерь «Икар» подошли ещё и те, кому не повезло с путевками в «Дружбу». В итоге «хвост» образовался непомерный, а накал страстей – удвоенный.

Представители мэрии обещали родителям официальную информацию выставить на сайте к полудню. И да, руководитель управления по связям с общественностью и СМИ Александр Карпилович согласился, что организация выдачи путёвок – ненормальная.

Главная причина в том, что в нынешнем году для всех работающих родителей стоимость путевки равна 3000 рублей, тогда как в прошлые годы 20% от полной стоимости платили только бюджетники. То есть родителей уравняли в правах, и это справедливо, правильно. Но реализация благих намерений, как это часто бывает, подкачала.

И, выходит, что те родители, которые раньше не могли отправить ребёнка в лагерь из-за дороговизны, теперь не могут этого сделать из-за огромных очередей и дефицита мест в лагерях.