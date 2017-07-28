Асфальтовый завод вернул мэрии Владимира купеческий дом

Во вторник в Кунцевском районном суде Москвы прошло первое и последнее заседание по делу о сохранности объекта культуры – дома № 2 по улице Гагарина во Владимире. Это трехэтажное здание два года назад приобрел «Владимирский асфальтобетонный завод», принадлежащий бизнесмену Сергею Авакяну.

«Призыв» сообщал, что этот памятник федерального значения в последние годы ветшает и разрушается. Крыша просела, окна зияют проёмами. Собственник (теперь уже бывший) видимых усилий для приведения здания в порядок не предпринимал. На его бездействие обратила внимание региональная инспекция по охране объектов культурного наследия, подав на владельца в суд за невыполнение охранных обязательств.

Но в суде неожиданно выяснилось, что дом на Гагарина, 2, больше не принадлежит асфальтобетонному заводу.

– Нам сообщили, что помещения переданы в собственность администрации города. Росреестр подтвердил нам эту информацию, – сообщил «Призыву» и.о. начальника отдела госнадзора и госохраны инспекции по охране культурного наследия администрации Владимирской области Александр Куликов.

Таким образом, дело с частником закрыто. Но теперь надзорное ведомство подаст в суд на администрацию города Владимира в один из районных судов областного центра. Требования те же – собственник обязан привести здание в порядок.