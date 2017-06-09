Подрядчик нарисовал мэрии Владимира «фигвам»

Дорожный подрядчик, с которым администрация города расторгла договор из-за нарушения сроков исполнения заказа, в знак протеста снял новый асфальт на тротуаре на улице Карла Маркса и сделал любопытную надпись на новом асфальте на тротуаре улице Вокзальной.

На одном участке написано «Сделано без отката», на другом – «Эти тротуары не приняты в эксплуатации и не оплачены. Ходить небезопасно».

Речь идет о компании ООО «Тунстрой», которая выиграла контракты на ремонт тротуаров на Карла Маркса (объем – 730 кв.м., за 431 тысячу рублей), на Вокзальной (объем – 1900 кв.м., за 1,2 млн рублей) и в микрорайоне Оргтруд на улице Октябрьской (объем – 1055 кв.м., за 1,4 млн рублей).

Выполнение первых двух объектов необходимо было завершить уже 24 мая. Но сроки сорвались. По словам представителя компании-подрядчика, это произошло из-за капризов погоды и бюрократических препонов в виде истребования дополнительных документов.

В мэрии подтвердили, что документацию у подрядчиков запрашивали, но не сверх той, что требуют от любых исполнителей в подобных ситуациях. Да и к работе ООО «Тунстрой» есть претензии.

– На тротуарах уложили щебень не той марки и меньше, чем нужно. Понятно, что это отразилось на качестве асфальта и – в перспективе – на сроке службы тротуара. Такие работы мы не можем принять, – пояснил «Призыву» глава администрации города Владимира Андрей Шохин.

Компания «Тунстрой» засветилась на владимирском рынке впервые, до этого она трудилась в Московской области. И здесь – нашла коса на камень. Мэрия Владимира настроена решительно. Договор расторгнут, контракт на эти объекты будет повторно выставлен на торгах в ближайшее время.

Любопытно, что прежде ни один подрядчик подобных граффити не выполнял и демонтажа асфальта не делал. Хотя конфликтные ситуации между подрядчиками и мэрией случались.

К примеру, по итогам прошлогодней дорожной кампании с двумя подрядчиками расторгнуты контракты в одностороннем порядке, за нарушение сроков выполнения работ с других подрядчиков взыскана неустойка в размере 1,1 млн рублей.