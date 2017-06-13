Во Владимире будет холодно и сыро

По-осеннему прохладная погода во Владимирской области сохранится до конца недели. В среду ночью, согласно информации Гидрометцентра, столбики термометров остановятся на отметке в 11 градусов, днем потеплеет до 17.

Ночи четверга и пятницы будут еще более холодными – до плюс 8, а дневные температуры будут колебаться на отметке в 16-17 градусов.

Чуть радужнее на улице станет лишь в выходные. В субботу и воскресенье синоптики обещают владимирцам до 20-22 градусов тепла. При этом на протяжении всей недели будут идти кратковременные дожди, а небо будет затянуто тучами.

В ближайшие сутки синоптики также отмечают снижение показателей атмосферного давления. Такие изменения могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Фото: http://static.pleer.ru/review_photo/333/093/2a42fe0.jpg