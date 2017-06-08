Владельцы гаражей во Владимире отстояли свой участок

Сегодня «Призыв» узнал о позиции руководства Владимира по гаражному кооперативу «Добросельский», членам которого прислали уведомление о том, чтобы они «очистили» занимаемую территорию. Как позже выяснилось – под строительство многоуровневой парковки.

Грозное предписание, по словам главы администрации областного центра Андрея Шохина, отозвали назад.

– Никакого строительства многоуровневого гаража на этом месте не будет, – категорично заявил сити-менеджер.

Напомним: пару недель назад владельцы 175 гаражей получили письмо из управления земельными ресурсами с требованием в трёхмесячный срок освободить муниципальный земельный участок. Члены ГСК тут же провели собрание членов гаражного кооператива. Все собственники категорически отказались куда-либо переезжать.

Во-первых, альтернативного участка им не предложили, а свободных мест в существующих гаражных кооперативах нет. Во-вторых, переезд многим владельцам просто не по карману.

Стоит отметить, что большинство собственников – социально незащищенные категории граждан из числа пенсионеров, ветеранов труда, малообеспеченных и многодетных. В гаражах они хранят не только автомобили (к слову, весьма скромных моделей), но и банки с соленьями, овощи и личные вещи, которые элементарно не помещаются в малогабаритных «хрущевках» на Добросельской и Егорова.

На месте их гаражей, согласно генплану города, действительно фигурирует мноогоуровневая парковка. Но понятно, что никто из владельцев нынешних гаражей место там элементарно не потянет. А кому-то оно просто не нужно: на бетонной площадке ничего, кроме машины, не разместить.

Общественный резонанс дал результат. Власть услышала людей. Возможно, лишь на время. Но время, как известно, понятие относительное.