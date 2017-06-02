Во Владимире изгоняют владельцев 175 гаражей

Этими гаражами на протяжении 20-40 лет владеют самые разные категории владимирцев, в том числе пенсионеры, ветераны и инвалиды. Гаражный кооператив «Добросельский» находится в удобном месте: в черте города, по соседству с магистральной дорогой (и недалеко от административных зданий, в частности, УНР-17).

Вчера там было собрание собственников. Пришли почти все. Тема одна – как быть с полученным от городской администрации письмом о передаче земельного участка, занимаемого гаражами, муниципалитету.

В письме управление земельными ресурсами ссылается на нормы Гражданского кодекса, согласно которым администрация вправе в любое время отказаться от договора аренды, заключенного на неопределенный срок. Чиновники-то вправе, а простым людям что делать?

– Мы тут все владеем гаражами десятки лет, среди нас и пожилых много. Каждый день ставим машины, у многих – погреба, в которых хранятся овощи и банки с соленьями. В гаражах стоят детские и взрослые велосипеды, коляски, – поясняют одни.

– Ежегодно платим взносы в размере 3000 рублей – в два раза больше прежнего, ведь арендная плата за землю выросла. А теперь нас и вовсе – в шею. И главное, без альтернатив – возмущаются другие.

Анатолий Никифоров 40 лет пользуется гаражом. Сначала у него был «Москвич-2140», сейчас – «пятёрка».

– У меня машина, как новая, а езжу на ней уже семь лет. Потому что в гараже хранится. Нас выгонят, и куда я машину поставлю? Во двор? Так мне жители «спасибо» не скажут. У нас в доме на Егорова и без того машин хватает, – сокрушается Анатолий Васильевич.

Александр Коваль пользуется гаражом больше 23 лет. Представления не имеет, куда вывезет все банки, мешки с урожаем, да и сам автомобиль.

Другой собственник – Андрей вообще попал в незавидное положение. Он перебрался в этот гаражный кооператив в позапрошлом году, когда его «выгнали» с участка на Егорова:

– Там около домов стояло много гаражей. Никто уж и не помнит, когда и на каком основании они появилось. Фрунзенская администрация провела ревизию и выписала всем предписания. Я стал искать место для своего гаража. Нашел здесь. На переезд и ремонтные работы потратил 50 тысяч рублей. Думал, что уж здесь-то всё будет стабильно. И вот – сюрприз.

Таких историй ровно 175 – по числу гаражей. Люди озадачены двумя вопросами. Первый – зачем мэрии срочно понадобился земельный участок на отшибе рядом с большим оврагом? Второй – почему горожанам, в большинстве своем социально-незащищенным, не предложили никакой альтернативы? На эти вопросы никто не отвечает. Звонили в земельный комитет, который прислал грозную бумагу, но там ответили, что объясняться с общим собранием не намерены – это не их прерогатива, а районной администрации. В райадминистрации гнут своё: вам земельный комитет бумагу написал, пусть он и отвечает, а мы не в курсе.

Такой, значит, алгоритм работы с населением, о котором ещё в советское время сатирический журнал «Фитиль» сюжеты делал. Впрочем, людям-то не до смеха: за три месяца 175 семьям надо найти деньги на перевозку гаражей (это если есть, куда везти) и всего остального скарба.

Есть ещё одна возможность – претендовать на преимущественное право выкупа участка. Как арендаторы, нынешние владельцы гаражей могут этим воспользоваться. Вопрос лишь в цене. Если мэрия «загнет» выкуп в размере кадастровой стоимости, а это 20 миллионов рублей, то каждому придётся изыскать около 115 тысяч рублей. У большинства собственников машины в два раза дешевле.

Пока люди ждут внятного ответа от властей. Мы тоже будет следить за тем, как развиваются события.

Справка: На территории площадью 6,3 тысячи кв. метров – 175 гаражей. Причем ухоженных: все покрашены, с солидными навесными замками, ко многим ведут бетонированные дорожки. Травка – скошена, деревья – подрезаны, мусорные контейнеры стоят прямо на выходе. Такой чистоты и красоты не во всяком дворе жилого дома увидишь, не то что в гаражном кооперативе. И уж точно, чего не встретишь в других ГСК, так это эстакады на замке. Пользуются ей исключительно ответственные владельцы гаражей, умеющие ремонтировать машины своими руками. У каждого такого автомобилиста имеется свой ключ от шлагбаума эстакады. Посторонних здесь не встретить, никто денег на гаражном сервисе не зарабатывает.