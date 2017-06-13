Жене вынесли приговор за зарплату мужа

Как сообщила сегодня облпрокуратура, Вязниковский городской суд вынес приговор заведующей Лукновским домом народного творчества. Она признана виновной в мошенничестве и служебном подлоге.

По выводам следствия и суда, она незаконно начисляла зарплату своему мужу в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года. Супруг получал деньги как руководитель кружка, хотя на деле таковым не являлся.

В результате таких действий муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый комплекс» причинен материальный ущерб на общую сумму более 162 тысяч рублей. Его руководитель согласилась с предъявленным обвинением, способствовала расследованию преступлений и полностью возместила ущерб.

Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения, суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Ей также определено дополнительное наказание в виде лишения права осуществлять деятельность, связанную с руководством муниципальными предприятиями и учреждениями сроком на 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил.

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