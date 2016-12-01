«Восьмерочным» вынесли приговор

На скамье подсудимых оказались семь бывших членов ОПГ – Руслан Муртазин, Сергей Антропов, Игорь Копатов, Виктор Дуквин, Вячеслав Еремин, бывший местный депутат Андрей Кашин и главарь банды Андрей Муртазин. Более десяти лет они держали в страхе предпринимателей и жителей Гусь-Хрустального района и Рязанской области.
Следствием установлено, что в 1998 году Андрей Муртазин создал организованную преступную группу, которая в течение 12 лет занималась похищением людей, разбойными нападениями, вымогательством денежных средств у предпринимателей.
Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Владимирской области, значительное время преступления оставались нераскрытыми, расследование по ним приостанавливалось. Тем не менее, приложив немало усилий, сотрудникам силовых структур удалось провести расследование в отношении преступной группы.
Приговором суда главарю ОПГ Андрею Муртазину назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 1 млн. рублей. Роман Муртазин осужден на 10 лет со штрафом в 800 тысяч рублей. Сергей Антропов отправится за решетку на 12 лет со штрафом в 800 тысяч рублей, Андрей Кашин – на 8 лет со штрафом в 300 тысяч рублей.
Уголовное преследование в отношении Романа Баринова было прекращено на стадии судебного рассмотрения в связи с его смертью.
Признанные виновными Вячеслав Еремин, Виктор Дуквин и Игорь Копатов освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
Фото: http://ostrana.ru/news/topic/
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Инна
В принципе все ясно – виновные осуждены, бегавшие от суда остались без наказания, ибо срок истек.
Остался вопрос – а как такое было возможно без содействия местных правоохранителей?
Ну сняли главу УВД Гусь-Хрустального, ну выгнали пару следователей…
И это все????? Остальные честно исполняли свой долг и делали свою работу?
Если честно, верится слабо. Если пройтись по Гусю можно обнаружить полный пофигизм сотрудников правоохранительных органов в духе “нам все можно”. А это говорит о многом.
Гусь как был криминальным так и остался.
Эта банда всплыла, когда просители достучались до президента. И все. Тишина.
Опять сонм “неприкасаемых и всесильных ” из местного УВД и боязнь остальных за свою безопасность.
Ничего не изменилось.