«Восьмерочным» вынесли приговор

На скамье подсудимых оказались семь бывших членов ОПГ – Руслан Муртазин, Сергей Антропов, Игорь Копатов, Виктор Дуквин, Вячеслав Еремин, бывший местный депутат Андрей Кашин и главарь банды Андрей Муртазин. Более десяти лет они держали в страхе предпринимателей и жителей Гусь-Хрустального района и Рязанской области.

Следствием установлено, что в 1998 году Андрей Муртазин создал организованную преступную группу, которая в течение 12 лет занималась похищением людей, разбойными нападениями, вымогательством денежных средств у предпринимателей.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Владимирской области, значительное время преступления оставались нераскрытыми, расследование по ним приостанавливалось. Тем не менее, приложив немало усилий, сотрудникам силовых структур удалось провести расследование в отношении преступной группы.

Приговором суда главарю ОПГ Андрею Муртазину назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 1 млн. рублей. Роман Муртазин осужден на 10 лет со штрафом в 800 тысяч рублей. Сергей Антропов отправится за решетку на 12 лет со штрафом в 800 тысяч рублей, Андрей Кашин – на 8 лет со штрафом в 300 тысяч рублей.

Уголовное преследование в отношении Романа Баринова было прекращено на стадии судебного рассмотрения в связи с его смертью.

Признанные виновными Вячеслав Еремин, Виктор Дуквин и Игорь Копатов освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Фото: http://ostrana.ru/news/topic/