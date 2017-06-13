Сити-менеджер Камешковского района оспорит своё увольнение

В конце минувшей недели появилась информация о том, что глава Камешковского района Дмитрий Бутряков уволил главу администрации Камешковского района Анатолия Курганского. Причина – якобы допущенные нарушения в оформлении документов.

Правомочно ли такое решение (райсовет за него не голосовал), пока неясно. Но стало известно о том, что когда сити-менеджера «уволили», он находился на больничном, а его обязанности временно исполняла заместитель главы райадминистрации Наталья Родионова.

Нельзя не отметить, что срок полномочий у Анатолия Курганского заканчивается сегодня, 13 июня, поэтому его увольнение за несколько до окончания срока выглядит откровенной демонстрацией. К тому же в числе оснований для увольнения в распоряжении Дмитрия Бутрякова указаны дисциплинарные взыскания, которым Анатолий Курганский был подвергнут 23.05.2017, 24.05.2017 и 09.06.2017 – то есть накануне и буквально в день увольнения.

По неофициальной информации, распоряжение Дмитрия Бутрякова, скорее всего, будет оспорено в судебном порядке. Кто временно возглавит исполнительную власть в Камешковском районе до назначения нового главы райадминистрации по результатам конкурса в июле 2017 года, решится в ближайшее время. А в конкурсе может участвовать любой правомочный гражданин, в том числе Анатолий Курганский и Дмитрий Бутряков.

На фото: Анатолий Курганский (справа) на встрече с населением

Фото: https://ok.ru/profile/570969969888/album/ 803298889440/853674962656