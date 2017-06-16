Планы по новой дороге в Добром взбудоражили горожан (видео)

Вчера в здании Фрунзенской районной администрации областного центра прошли публичные слушания по строительству Рпенского проезда. Ту самую дорогу-дублер Большой Нижегородской, Почаевской и Добросельской, которую так давно ждут автолюбители, простаивающие ежедневно в пробках, как оказалось, совсем не желают жители окрестных домов.

В небольшом актовом зале собралось свыше ста человек. До шквала вопросов успели выступить представитель проектной организации Наталья Синицына, главный архитектор Владимира Андрей Быков и директор муниципального учреждения «Владстройзаказчик» Виктор Пузанов. В зале на стенах развесили схемы и карты будущей дороги, а также включили видео с проекцией магистрали на местности.

Итак, дорога должна стартовать от перекрестка Мира-Почаевская и пролегать по землям «Точмаша», «Макромера», Химзавода и еще порядка 20 более мелких компаний.

Она захватывает земли 300 гаражей и 10 частных жилых домов. Протяженность магистрали – 2,1 километр, ширина – 4 полосы. На всем пути будет проложен трехметровый тротуар, велосипедные дорожки и поставят 2 автобусных остановки.

Что любопытно, обещанная скорость на магистрали – 80 километров в час. Для сравнения, по проектам Лыбедской магистрали указана скорость 50 километров в час.

Солировал на публичных слушаниях директор «Владстройзаказчика» Виктор Пузанов. Он взял на себя роль ведущего, вступал в спор и успокаивал жителей частных домов и владельцев гаражей, чьи интересы может ущемить новая дорога.

Вопросов было много, причем по существу. Люди спрашивали, чьи конкретно гаражи и частные дома попадут под снос, где будут складироваться стройматериалов и стоять техника во время дорожных работ, как повлияет дорога на близлежащую территорию…

– Все будет проходить аналогично Лыбедской магистрали. Там переселили 117 жителей. Все довольны, никто не отказался. Всем выплатили компенсации согласно независимой оценке экспертов. Дома и земли оценивали по рыночной стоимости, – удивил всех Виктор Пузанов, точно забывший про судебные тяжбы, которыми сопровождалась «стройка века». – Техника будет работать аккуратно, стоять на отдельных площадках, все будет убираться. Шумовая защита обязательно будет, в виде деревьев и кустарников.

Там, где будет дорога, находится большой частный сектор. Это улицы Рпенский проезд, 1-й и 2-й проезды, Воронина, Погодина, Жуковского, Красносельский проезд. Люди обеспокоены тем, где будут гулять дети, кто защитит сады и огороды от дыма и чада машин. Главный архитектор Андрей Быков заверил, что дорога проляжет как минимум на расстоянии 17 метров от домов.

У жителей есть два дня, чтобы в письменном виде высказать все свои возражения и пожелания. Их в обязательном порядке внесут в протокол и по идее должны отразить в проекте планировки территории.

Сам проект дороги планируют выполнить к концу нынешнего года. В первом полугодии 2018-го проведут госэкспертизу, а во втором – начнут строить. Старт работ намечен на точке пересечения улиц Мира и Почаевской. Сумма затрат не меньше, чем на Лыбедскую магистраль, порядка 1 миллиарда рублей. Сроки строительства при софинансировании из федерального бюджета – 3 года.

В июле власти проведут топонимическую съемку местности, в сентябре подготовят кадастровый план будущей дороги. Тогда и станет ясно, чьи земли точно попадут под изъятие для муниципальных нужд.

Для получения информации в сентябре жителям стоит обратиться напрямую во «Владстройзаказчик». Адрес: улица Горького, д. 40, телефон – 35-51-32. Ответственные за строительство специалисты: Ольга Павловна Коршунова (тел. 53-27-14) и Александр Анатольевич Попков (тел. 35-41-17).