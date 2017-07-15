На Лыбедской магистрали во Владимире снесли последний жилой дом (видео)

На участке магистрали от Ерофеевского спуска до площади Фрунзе работа кипит на каждом квадратном метре. На холме около выставочного центра (бывший автосалон «Грамада») лежат не меньше сотни новых дорожных знаков. Как только доделают велосипедные и пешеходные дорожки, знаки будут установлены.

На другой стороне магистрали, на Юрьевском переулке, после сноса домов выровняли и засыпали новым грунтом весь участок. Рабочие убирают последний мусор, оставшийся после деревянных избушек. Тут же по соседству экскаватор разбирает последний дом, входящий в зону строительства магистрали – дом № 2 по улице Батурина.

Документы по его изъятию у собственников приняли всего пару месяцев назад. По первоначальным проектам стройки он не мешал магистрали. Сейчас же отчетливо видно, что тротуар с магистрали в сторону Батурина и Луначарского ведет как раз по территории дома.

Рабочие уже установили паребрики и в черновом варианте застелили дорожки. И у границ дома остановились. На следующей неделе, когда остатки дома вывезут на свалку, а рабочие завершат прокладку тротуара, никто и не вспомнит, что здесь было прежде.

«Уходящая натура» – этот термин актуален для всей территории магистрали. Сегодня трудно вспомнить, что тут был заброшенный овраг и с десяток стареньких частных домов. На холмах зеленеет травка, на разделительной полосе между встречными полосами дороги уже высажены деревья. Отдельными участками дороги уже охотно пользуются автомобилисты. А по асфальтированным дорожкам по вечерам прогуливаются жители окрестных домов: одни – с детьми на роликах и самокатах, другие – с собаками.

Единственное «бельмо на глазу» – это избушка Фаины Николаевой на Ивановской Подгорной, 3. Она стоит в паре метрах от магистрали.

В мэрии считают, что дом бабушки не входит в зону строительства дороги. Якобы, ранее ее сыновьям предлагали компенсацию за снос постройки, но те отказались. В итоге дом обнесли забором и забыли. Даже калитку не сделали.

Напомним, что длина данного участка магистрали – свыше двух километров, стоимость его строительства – около полутора миллиардов рублей. Магистраль планируют запустить к дню города Владимира, который будут праздновать в сентябре.