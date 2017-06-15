Из-за нехватки денег мост на Лыбедской магистрали пока заменили светофором

На пешеходной дорожке, соединяющей улицу Луначарского и Спортивный переулок, поставили светофоры. А раньше анонсировалось – будет мост. Идею надземного крытого пешеходного моста мэрия предложила минувшей зимой. И даже объявила на своём сайте голосование для горожан: кто, мол, «за»?

Энтузиастов, высказавших полное одобрение задумке властей, сыскалось 5102 человека. Но, увы, жизненные реалии заставили городскую администрацию как-то тихо изменить планы. На днях на этом участке Лыбедской магистрали установили пешеходный светофор и светофор для водителей.

– На мост пока нет средств, – пояснил руководитель управления общественных связей и СМИ администрации г. Владимира Александр Карпилович. – Поэтому выбрали такой вариант. Будут деньги – вернёмся к проекту моста.

Дорога от Луначарского до Спортивного переулка довольно популярна у владимирцев. Ей пользуются учащиеся школы № 14, спортивной школы по гимнастике, посетители стадиона «Лыбедь». Путь через русло загнанной в трубы реки связывает два микрорайона, это короткая дорога в центр города.

Здесь, кстати, сотни владимирцев ходили и в самый разгар строительных работ на магистрали. Их не пугали ни громадная техника, ни груды щебня и песка, между которыми приходилось лавировать с риском для жизни.

Безусловно, светофор на этом месте застопорит движение потока машин на будущей Лыбедской трассе. Надземный переход был бы удобнее как пешеходам, так и водителям. Но аргумент «денег нет» со времён 90-х – железный.

Вместе со светофором у «луначарки» и «спортпереулка» рядом с Лыбедью заработает еще один светофор – на перекрёстке улиц Батурина и Луначарского (поворот на рынок). Он установлен не за бюджетные деньги. В рамках строительства магистрали подрядчик любезно (фраза Александра Карпиловича – авт.) согласился оснастить светофорным объектом и этот участок.

Сегодня автомобилям, двигающимся с улицы Батурина к «луначарке», запрещено поворачивать налево и ехать прямо. Перекрёсток довольно опасный – на нём пересекаются несколько потоков машин, плюс есть два пешеходных перехода – ДТП здесь не редкость. Так что светофор, конечно, нужен, и заработает он одновременно с пуском магистрали.

Тем временем. Для завершения строительства магистрали администрации в срочном порядке пришлось утверждать документ об изъятии земельного участка и дома № 2 на Батурина.

Под окнами этого дома развернул работы «Владимирводоканал». На сетях ведутся ремонтные работы. На месте дома сделают поворот в сторону Луначарского и тротуар для пешеходов.

А на финальном отрезке магистрали в районе площади Фрунзе рабочие приступили к демонтажу многострадальной АЗС. Эта заправка так и не была открыта. Ее владелец судился с администрацией, а с ним – судебные приставы. В итоге он еще несколько лет назад должен был демонтировать станцию, но так и не выполнил судебного решения.