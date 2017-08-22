Мост над Лыбедской магистралью протянется на 130 метров

Длина пешеходного моста над Лыбедской магистралью составит 130 метров, ширина – три. Он будет возвышаться над дорогой на уровне пяти метров. Такие параметры указаны в контракте на разработку проекта и сметы перехода.

Контракт выставлен на электронной площадке госзакупок. Судя по документу, мост над Лыбедской магистралью соединит Спортивный переулок с подъёмом к улице Луначарского.

Внешне пешеходный мост будет похож на надземные переходы, установленные на федеральной трассе М-7. Он будет крытым и с ограждениями. На нём установят подсветку и видеонаблюдение. Лестницы и тротуары оборудуют для движения инвалидных колясок.

Кроме того, вокруг опор и лестниц моста предусмотрено озеленение и благоустройство. Проект моста должен быть подготовлен к концу нынешнего года. А следующим летом его планируют построить.