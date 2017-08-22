На Лыбедской магистрали будет пять светофоров и шесть переходов

Городская администрация разместила на сайте новую схему движения транспорта, в том числе общественного, на Лыбедской магистрали.
Судя по ней, улица Усти-на-Лабе на участке от бывшего магазина «Океан» до площади Фрунзе станет односторонней. Движение от магазина будет запрещено.
На кольце-смычке улиц Горького и Луначарского запретят круговое движение. С Горького можно будет двигаться только вниз (в сторону Загородного и Гагарина), с Луначарского – только вверх.
Для водителей появятся 5 светофоров:
1) Ерофеевский спуск – Лыбедская магистраль (около Выставочного центра на ул. Ильинской-Подгорной);
2) ул. Луначарского – Батурина;
3) ул. Луначарского – Усти-на-Лабе (модернизированный светофорный объект в районе бывшего магазина «Океан»);
4) Лыбедская магистраль – ул. Усти-на-Лабе (рядом со строящимся офисным центром на площади Фрунзе);
5) на Лыбедской магистрали в районе Спортивного переулка и средней школы № 14.
Для пешеходов установят 6 переходов:
1) на перекрестке Лыбедской магистрали и Ерофеевского спуска;
2)на перекрестке ул. Батурина – ул. Луначарского;
3) на пересечении ул. Батурина и Лыбедской магистрали (нерегулируемый);
4) на перекрестке ул. Луначарского – ул. Усти-на-Лабе;
5) рядом со строящимся офисным центром на площади Фрунзе;
6) в районе Спортивного переулка и средней школы № 14.
Новая схема движения – пока не окончательный вариант. Администрация представила её для того, чтобы выслушать мнение горожан, которым предлагается проголосовать на сайте. Но сроки опроса неизвестны. Равно как и сроки пуска Лыбедской магистрали.
В мэрии поясняют, что ещё не завершено благоустройство и не получены разрешающие документы от ресурсоснабжающих организаций, подключающих инженерные коммуникации.
Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter.