На Лыбедской магистрали будет пять светофоров и шесть переходов

Городская администрация разместила на сайте новую схему движения транспорта, в том числе общественного, на Лыбедской магистрали.

Судя по ней, улица Усти-на-Лабе на участке от бывшего магазина «Океан» до площади Фрунзе станет односторонней. Движение от магазина будет запрещено.

На кольце-смычке улиц Горького и Луначарского запретят круговое движение. С Горького можно будет двигаться только вниз (в сторону Загородного и Гагарина), с Луначарского – только вверх.

Для водителей появятся 5 светофоров:

1) Ерофеевский спуск – Лыбедская магистраль (около Выставочного центра на ул. Ильинской-Подгорной);

2) ул. Луначарского – Батурина;

3) ул. Луначарского – Усти-на-Лабе (модернизированный светофорный объект в районе бывшего магазина «Океан»);

4) Лыбедская магистраль – ул. Усти-на-Лабе (рядом со строящимся офисным центром на площади Фрунзе);

5) на Лыбедской магистрали в районе Спортивного переулка и средней школы № 14.

Для пешеходов установят 6 переходов:

1) на перекрестке Лыбедской магистрали и Ерофеевского спуска;

2)на перекрестке ул. Батурина – ул. Луначарского;

3) на пересечении ул. Батурина и Лыбедской магистрали (нерегулируемый);

4) на перекрестке ул. Луначарского – ул. Усти-на-Лабе;

5) рядом со строящимся офисным центром на площади Фрунзе;

6) в районе Спортивного переулка и средней школы № 14.

Новая схема движения – пока не окончательный вариант. Администрация представила её для того, чтобы выслушать мнение горожан, которым предлагается проголосовать на сайте. Но сроки опроса неизвестны. Равно как и сроки пуска Лыбедской магистрали.

В мэрии поясняют, что ещё не завершено благоустройство и не получены разрешающие документы от ресурсоснабжающих организаций, подключающих инженерные коммуникации.