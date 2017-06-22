Открытие Лыбедской магистрали во Владимире откладывается

Судя по всему, в июне, как планировали власти города, Лыбедскую магистраль не откроют. Об этом сегодня сообщил на заседании комитета по бюджетной и налоговой политике Сергей Сысуев, заместитель главы администрации г. Владимира.

По его словам, строителей остановили поднявшиеся грунтовые воды. «Нежданчик», видимо, спровоцировали затяжные дожди. Сейчас работы приостановлены, взяты на экспертизу пробы грунта. В ближайшее время будет принято решение о том, как действовать дальше.

Тем не менее, сегодня депутаты профильного комитета проголосовали за бюджетные изменения, среди которых и зачисление в городской бюджет транша в сумме 285 млн рублей на Лыбедскую магистраль.

Глава города Ольга Деева поинтересовалась, будут ли на протяжении новой дороги надземные переходы. Докладчик заметил, что подобные планы обсуждались, однако о сроках их реализации говорить трудно.

Также уклончиво Сергей Сысуев отозвался о судьбе сооружения из стекла и бетона бывшего автоцентра на Ерофеевском спуске. Вопрос о его сносе пока открыт. А вот на месте, где когда-то были нижние Ерофеевские бани, планируется сделать сквер. Появятся тут в нынешнем году и велосипедные дорожки.

Общая стоимость этого отрезка магистрали – от Ерофеевского спуска до площади Фрунзе – 764 миллиона рублей. Его протяженность 2,5 км. Дата начала пуска движения, по-прежнему, неизвестна. Идет 13-й год строительства магистрали.