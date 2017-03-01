Остановку отменили из-за Лыбедской магистрали

С сегодняшнего дня во Владимире по настоянию ГИБДД администрация отменила остановку общественного транспорта у политехнического колледжа на Октябрьском проспекте.

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С открытием Лыбедской магистрали на Октябрьском проспекте сразу после моста поток транспорта стал очень интенсивным. Новыми поворотами и съездами магистрали пользуются многие автомобилисты, желающие объехать центр города.

Еще до запуска магистрали у политехнического колледжа и прокуратуры была остановка «пятерки» и нерегулируемый пешеходный переход. Таким образом, в этой точке «сходились» пассажиры, пешеходы и водители. Непонятно, почему на стадии проектирования и строительства «дороги жизни» (именно так ее называют местные власти) специалисты не учли эти факторы и не позаботились о людской безопасности.

«Призыв» уже писал о том, что жители обеспокоены таким неудачным расположением «зебры», по которым часто ходят дети в школу и садик.

Вместо того чтобы перенести переход, остановку или организовать светофорное движение на повороте, в мэрии пошли самым легким путем – отменили остановку. Ближайший работающий остановочный пункт – у строительного колледжа и бывшей типографии. Остановочного павильона там нет, но есть заездной карман для автобусов.

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Комментарии:

  1. Ненавижу маршрутки

    Тогда какого xyя сегодня там сажала людей маршрутка, затормозив мой выезд с Лыбедской магистрали???

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