Остановку отменили из-за Лыбедской магистрали

С открытием Лыбедской магистрали на Октябрьском проспекте сразу после моста поток транспорта стал очень интенсивным. Новыми поворотами и съездами магистрали пользуются многие автомобилисты, желающие объехать центр города.

Еще до запуска магистрали у политехнического колледжа и прокуратуры была остановка «пятерки» и нерегулируемый пешеходный переход. Таким образом, в этой точке «сходились» пассажиры, пешеходы и водители. Непонятно, почему на стадии проектирования и строительства «дороги жизни» (именно так ее называют местные власти) специалисты не учли эти факторы и не позаботились о людской безопасности.

«Призыв» уже писал о том, что жители обеспокоены таким неудачным расположением «зебры», по которым часто ходят дети в школу и садик.

Вместо того чтобы перенести переход, остановку или организовать светофорное движение на повороте, в мэрии пошли самым легким путем – отменили остановку. Ближайший работающий остановочный пункт – у строительного колледжа и бывшей типографии. Остановочного павильона там нет, но есть заездной карман для автобусов.