Юный самбист разбил голову взрослому мужчине

Региональный Следком возбудил уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, который применил к взрослому мужчине бойцовский прием. Инцидент произошёл вечером 12 февраля этого года.

Как сообщают следователи, школьник, возвращаясь из магазина, вмешался в беседу своего знакомого и другого мужчины. Взрослые попросили не мешать, однако, мальчик проследовал за ними.

Мальчик пояснил следователям, в какой-то момент ему показалось, что незнакомый мужчина будет его бить, поэтому он решил применить силовой прием.

Подросток обхватил руками тело мужчины и бросил его на землю.

При падении 36-летний пострадавший получил сильные травмы головы, ушиб грудной клетки, перелом носа и иные повреждения, что оценено специалистами, как причинение тяжкого вреда здоровью.

Известно, что несовершеннолетний недавно начал посещать спортивную секцию самбо, прием борьбы он увидел в фильме и применил к мужчине.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

К ситуации привлечено внимание органов системы профилактики.

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