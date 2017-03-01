Юных предпринимателей будут обучать в Форсайт-школе

В областном центре начинается реализация проекта «Форсайт-школа для юных предпринимателей». Участниками этого проекта станут учащиеся школ областного центра №№ 1, 6, 7, 21, 26, 29, 31, 41, лицея № 17, гимназии № 3 и Владимирского промышленно-коммерческого лицея.

Слушатели Форсайт-школы получат возможность сформировать собственную бизнес-идею, разработать проект её реализации и представить его региональным экспертам программы «Ты – предприниматель».

Первые занятия пройдут 2 и 3 марта на базе школ №№ 6 и 21 г.Владимира. В программе занятий – лекции и мастер-классы, командные и личностные тренинги. По завершении образовательной программы в областном Доме молодежи состоится командная защита проектов с участием экспертов программы «Ты – предприниматель».

В пресс-службе областной администрации поясняют, что проект «Форсайт-школа для юных предпринимателей» стал победителем всероссийского молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме» в 2016 году. Автор проекта Ксения Ульянова получила на его реализацию грант 1 степени (300 тысяч рублей) в рамках смены «Молодые ученые в области экономических наук».

Фото пресс-службы областной администрации