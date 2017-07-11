Остановки в Веризино превратились в острова (видео)

Из-за многодневных проливных дождей дороги в микрорайоне новостроек в Веризино основательно размыло. На обочинах лужи и грязь. К автобусным остановкам не подойти. По краям дороги асфальт развалился, проезжающие машины, попадая колесами в рытвины, окатывают прохожих грязной водой.

Пару месяцев назад мэрия присыпала обочины щебнем и добавила земли. Сегодня от них не осталась и следа. Многие новоселы предполагали, что это временная мера и летом здесь заасфальтируют тротуары. Не тут-то было.

С тротуарами получилось почти так же, как ранее – с остановочными павильонами. С пуском двух автобусных маршрутов (№ 4С и 9С) в срочном порядке по веризинской дороге поставили два старых павильона – временных. Которые стали постоянными.

Прошло всего несколько месяцев, и эти старые конструкции совсем испортились. Крыша прохудилась, борта покрылись коростой рекламы, лавочки грязные. Вокруг остановок нет урн, мусор, комья грязи и асфальта валяются около павильонов.

А в каких-то трёхстах метрах простаивает отличная дорога, ведущая к высоткам в микрорайоне Сновицы-Веризино. Ей до сих пор не пользуются рейсовые автобусы, потому что объект не сдан в эксплуатацию и не передан в собственность мэрии.

Как пояснил «Призыву» официальный представитель мэрии Александр Карпилович, у застройщика нет средств, чтобы завершить строительство дороги, поэтому передача объекта затягивается уже который год.