В Веризино-2 автобусы пойдут по двум маршрутам

Власти города сообщили, что будут открыты два новых автобусных маршрута, связывающие новостройки за «пекинкой» с основной частью Владимира. Сегодня жителям высоток, появившихся на бывших полях Суздальского района, приходится добираться до трассы М 7 самостоятельно. Чаще – пешком, или, подгадав по времени, на автобусе, курсирующем между областным центром и посёлком Содышка.

Особенно неудобны такие марш-броски детям, вынужденным отправляться в школы из микрорайона (где учебных учреждений нет) в город. Многие из них, не попав на «содышкинский» автобус, бредут до трассы по плохо очищенной дороге (обычно там свободна от снега лишь одна полоса) в темноте, отступая в сугробы на обочине, чтобы пропустить едущий транспорт.

Теперь, возможно, ситуация изменится к лучшему – во всяком случае, хочется в это верить. Владимирский сити-менеджер Андрей Шохин встретился с представителями микрорайона Веризино-2 и будущего микрорайона Сновицы-Веризино, пообещав пустить автобусные маршруты. По его словам, один маршрут уже утверждён, второй находится в разработке.

Первый маршрут заработает примерно в течение месяца, после проведения торгов и определения перевозчика. Схема движения такова: Глобус – Егорова – Комиссарова – Безыменского – Пекинка – Веризино-2 – Веризино (НИКТИД) – Содышка – пл.Ленина (разворот). Обратный путь тот же, нос заездом на Тандем, а не в Веризино-2.

Первый рейс будет стартовать в 5.50 стартует с площади Ленина, в 6.20 он в отходит от Глобуса, в 6:40 прибывает в Веризино-2. В течение дня интервал движения составляет один час, с двумя получасовыми перерывами после утреннего и вечернего часов пик.

Последний рейс из Веризино-2 будет отходить в 22.40 и заканчиваться на площади Ленина в 22.48.

Второй маршрут будет запущен спустя некоторое время после первого. Он будет направлен в другую сторону (предположительно в ЮЗ-8) и разворачиваться будет на светофоре перед Тандемом, у заправки «Лукойл».

Фото: http://zebra-tv.ru/upload/medialibrary/0e1/IMG_7842.JPG