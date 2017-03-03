Остановки в Веризино уплыли с началом весны

«Призыв» сообщил об этой затейливой импровизации городских властей 11 февраля сего года, предположив, что асфальтовая крошка, насыпанная на обочину дороги и призванная обозначить автобусные остановки, долго не продержится. Как в воду глядели!

В первые же мартовские дожди все труды по обустройству остановок пошли прахом. Асфальтовая крошка, набросанная в четырех местах на обочинах по пути к Веризино-2, растаяла вместе со снежными завалами. Остались лишь дорожные знаки «Остановка» и «Пешеходный переход» – эти ничего, не покосились, хотя в городе есть примеры, когда знаки, поставленные зимой, дали приличный «угол».

Впрочем, у властей есть время исправить ситуацию. Ведь запуск автобусного сообщения, которое обещают наладить в Сновицы-Веризино уже пятый год, пока так и не состоялся. Разговоров о нём на уровне чиновников мэрии стало больше, а результата так и нет. Как и «чёрных квадратов» на дороге, символизирующих не состоявшиеся остановки.