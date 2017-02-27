Зачем тянуть за хвост коня Андрея Боголюбского?

Уже сейчас Владимирская область была бы любимым туристическим магнитом для самых разных путешественников – если бы тем начинаниям, которые рождались в течение последних десяти лет, давали ход.

Среди проектов были такие, которые могли бы стать настоящим туристическим брендом – не уступающим отмеченным на туристических конкурсах гусиным боям или бегам троек. Из хоровода упущенных возможностей навскидку можно достать суздальский фестиваль воздухоплавания (областная администрация отвергла идею как слишком экстравагантную – слава в итоге досталась Дмитрову и Великим Лукам) или рок-фестиваль «Нашествие» (в 2007 году его мог получить Киржач, но власти испугались наплыва рок-фанатов и фестиваль уехал под Тверь). В ту же степь отправился памятник Андрею Боголюбскому (вместе с конем): конкурс с народным голосованием на лучший проект прошел в 2012-м, но сейчас в этот монумент не верят даже стойкие оптимисты.

Лично в руки

– При кафедре истории и археологии ВлГУ в свое время был разработан проект небольшого музея, – рассказывает Денис Бунин. – Суть была в том, чтобы собрать различные археологические находки – на раскопках во Владимирской области была найдена масса всего интересного – снять с них копии и дать людям в руки. В первую очереди такой музей был рассчитан на слабовидящих посетителей, затем на школьников и студентов – им тоже интереснее подержать что-то в руках, чем рассматривать изображенное на бумаге или спрятанное в витрине. На кафедре технологии и машиностроения есть оборудование, которое позволяет делать копии, которые годились бы для музея. Они пошли навстречу. Были даже изготовлены какие-то наконечники стрел… Потом встал вопрос о помещении – его сначала пообещали, потом отдали под другие цели – на этом, собственно, проект и похоронили.

Кстати: экспозиции и экскурсии для слабовидящих сегодня есть в Москве и Самаре. Во Владимире нечто подобное есть в Музее Природы, где посетители могут послушать голоса местной фауны. Мир между тем продвинулся гораздо дальше: в большинстве крупных европейских музеев есть «тактильные галереи», в которых выставлены не только копии объемных экспонатов, но и, например, сделанные на 3D-принтере рельефные макеты знаменитых картин.

Сам себе путеводитель

– Интерактивные маршруты по городу, которые турист может прокладывать с помощью телефона или планшета, исходя из собственных интересов и предпочтений – разрабатывались в ВлГУ несколько лет назад. К этой работе были привлечены разные специалисты, от историков до программистов: искали необходимый контент, те городские объекты, которые могли бы быть интересны посетителям. Проект не состоялся по разным причинам, начиная от того, что большинство участников оказались загружены другими делами (работа в вузе – это, помимо всего прочего, еще и изрядное количество разной бумажной волокиты) и заканчивая отсутствием финансирования (деньги нужны на многое: для таких маршрутов, к примеру, требуется пометить потенциальные объекты туристического интереса с помощью специальных кодов, которые программа использовала бы, как маяки).

Кстати: сегодня на рынке приложений Google Play и iTunes есть интерактивные путеводители только по Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Кижам и Сочи – все остальные посылают туриста прямиком в Европу. С одной стороны, для туриста наличие такого путеводителя пока не стало фактором, определяющим выбор направления для поездки. Но с другой – для того, чтобы wi-fi в гостинице из роскоши превратился в необходимость, потребовалась всего пара лет.

Вперед, в Средневековье

– Время от времени появляются увлеченные своим делом специалисты – краеведы, этнографы, реконструкторы одежды или быта, которые готовы делиться своими знаниями и опытом. Получи они хотя бы минимальную поддержку – Владимир, в частности, мог бы стать городом, где туристы могли бы увидеть оригинальные этнографические программы, основанные на региональных фольклорно-этнографических материалах (настоящие аутентичный фольклор) – а не ту его «пластилиновую» разновидность программ, которую все мы, к несчастью, обычно наблюдаем. В городе была бы экспозиция с возможностью «погружения в прошлое» – макет средневекового Владимира, на который можно было бы смотреть глазами человека прошедшего времени (тем более, данные о городской застройке разных периодов есть). Были бы и концептуальные туры выходного дня, где целью поездки является посещение конкретного события конкретного места, разработанные одновременно как познавательный и вместе с тем продаваемый турпродукт – такие, в частности, были разработаны и успешно реализованы для Юрьев-Польского. Между прочим, такой концептуальный тур «Юрьев день» вошел в short-лист международного фестиваля территориального маркетинга и брендинга «Open» в Белоруссии. Однако каждый раз получается одно и то же: на словах все готовы поддерживать начинания энтузиастов, на практике они оказываются никому не нужны.

Кстати: все необычное, отличающееся от того, что предлагали туристу в прошлом веке, довольно быстро становится фишкой и брендом, привлекающим путешественников. Посетители Коломны, например, делятся в соцсетях снимками не Успенского собора (где, скажите, нет Успенского собора?), а портретами местного городового и отзывами на коломенскую пастилу. И этот интерес к «необычностям» касается не только небольших городов. Так, лондонский Тауэр к своим стенам, бифитерам и прочим драгоценностям короны, и без того собирающим километровые очереди в кассу, добавил детский зал, где можно пострелять из баллисты и посмотреть на поле битвы глазами средневекового рыцаря (ни черта не видно!). Владимир в этом плане пока, увы, продолжает уповать на шедевры белокаменного зодчества. Которые останутся стоять и после того, как турист уедет в более разнообразные края.