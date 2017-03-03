Из поручителей – в воры

Камешковский районный суд вынес приговор в отношении жителя города Владимира Вадима Куликова. Он признан виновным в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном в особо крупном размере, – сообщает областная прокуратура.

Установлено, что в августе 2014 года директор ООО «Кларус» взял кредит – 18,5 млн. рублей – на ремонт помещения. Одним из поручителей по данному кредиту был Куликов.

Мужчина пришел в банк с поддельными документами от имени подконтрольной ему фирмы ООО “Деметра”, которая якобы отремонтировала дом. Сотрудники банка перевели кредит на счета компании поручателя.

Свою вину в преступлении Куликов не признал. Суд приговорил его к 2 годам колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Фото: http://progorod62.ru/news/1890