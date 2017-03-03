Из поручителей – в воры

Владимирец, выступив поручителем камешковской фирмы, забрал себе кредитные средства

39 0
39 0

Камешковский районный суд вынес приговор в отношении  жителя города Владимира Вадима Куликова. Он признан виновным  в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном в особо крупном размере, – сообщает областная прокуратура.

Установлено, что в августе 2014 года директор ООО «Кларус»  взял кредит – 18,5 млн. рублей  – на ремонт помещения. Одним из поручителей  по данному кредиту был Куликов.

Мужчина пришел в банк с поддельными документами от имени подконтрольной ему фирмы ООО “Деметра”, которая якобы отремонтировала дом. Сотрудники банка перевели кредит на счета компании поручателя.

Свою вину в преступлении Куликов не признал. Суд приговорил его к 2 годам колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Фото: http://progorod62.ru/news/1890

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы