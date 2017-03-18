В Вязниках сотни человек отрезаны от «большой земли»

Как сообщает сайт «Вязники.ру», жителям деревень, отрезанных разливом от «большой земли», уже выданы пенсии за 2 месяца вперёд. В местных фельдшерско-акушерских пунктах создан необходимый запас медикаментов практически на все случаи жизни.

На левобережье Клязьмы сейчас проживает около 800 человек. Добираться до города через реку им придётся, пользуясь услугами лодочников. По сведениям вязниковских журналистов, такса зависит от места назначения. Минимальная стоимость – 50 рублей с человека, максимальная (для отдалённых деревень) – более 200 рублей.

– Специалисты администрации заранее обошли жителей зареченских посёлков и деревень и предложили им на время разлива перебраться в город, – сообщил сайту «Вязники.ру» начальник местного Управления по делам ГО и ЧС Павел Мокров. – Тем, у кого нет возможности самостоятельно найти жильё, мы готовы предложить временное жильё. Как правило, это муниципальные комнаты в общежитиях. Однако из более чем семисот опрошенных согласия на переезд не дал никто.

Понять людей можно. Одни не могут оставить без присмотра домашнюю живность, другие, возможно, опасаются «мародёров».

По расчётам специалистов, длительность половодья на Клязьме может составить от 15 до 30 дней. А на уровне подъёма реки, в первую очередь, скажется температура воздуха и количество осадков. Если, как сегодня, будут шпарить дожди, и даже ночью обойдётся без заморозков – жди большого половодья.